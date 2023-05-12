新华社奥斯陆5月12日电 当地时间5月12日，国务委员兼外长秦刚在奥斯陆会见挪威外交大臣维特费尔特。

秦刚表示，中挪关系发展势头良好，中方愿同挪方密切人员往来，深挖合作潜力，培育绿色亮点，加强多边合作。中国将坚持高水平开放，为各国企业提供良好投资环境，支持深化中挪贸易投资合作。明年是中挪建交70周年，双方应以此为契机，推动两国关系在新时期取得新进展，使合作更丰富、成果更丰硕。面对变乱交织的国际形势，中国始终视挪威和欧洲为合作伙伴，中欧要共同反对和抵制意识形态对立和阵营对抗，为世界和平与发展注入更多稳定性、确定性和正能量。

维特费尔特表示，挪方珍视与中国的对话合作，坚持一个中国政策，期待疫情后开展更多各层级交往。赞赏中国在生物多样性进程中发挥的作用，愿就绿色转型等领域同中方开展建设性合作。挪中都受益于国际自由贸易，挪方不支持“脱钩断链”，挪工商界期待深化与中国的经贸合作，推动贸易便利化。明年是挪中建交70周年，双方可回顾取得成就，规划两国关系未来发展。

秦刚还阐述了中方在台湾、涉疆、涉港、涉藏以及人权等问题上的原则立场，强调这些问题事关中国主权、安全和发展利益，中方主张在平等和相互尊重的基础上开展对话交流，加强理解，增信释疑，但坚决反对外来干涉。

双方就乌克兰危机等国际和地区问题交换意见。秦刚介绍了中方对乌克兰危机的原则立场和所做工作，强调中方始终站在和平一边，从危机发生第一天起就在劝和促谈，体现了负责任大国作用。战事发生在欧洲，欧洲应发挥主导作用，寻求出路，通过对话谈判实现欧洲长治久安。

两国外长见证签署了新版《避免双重征税协定》。

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