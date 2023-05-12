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秦刚会见挪威议会外交与国防事务委员会议员

2023年05月12日22:59 | 来源：新华网
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　　新华社奥斯陆5月12日电 当地时间5月12日，国务委员兼外长秦刚在奥斯陆集体会见挪威议会外交与国防事务委员会议员。

　　秦刚说，这是我首访挪威，旨在增进了解，扩大共识，推动两国关系健康稳定发展。中挪各领域合作都取得了丰硕成果，说明合作符合双方的共同利益，也是两国各界人士的共同意愿。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，气候变化、绿色转型可成为中挪合作新的重点领域。中挪国情不同，存在分歧很正常，关键是要保持理性包容心态，把握共识大于分歧、合作好于对抗的大方向，进行建设性对话沟通。议会外委会是挪威外交决策机制的重要部分，希望各位议员为中挪关系发展发挥积极和建设性作用。

　　挪方表示，挪威议会和民众都对中国很感兴趣，关心中国的发展以及中国在国际地区事务中的作用，赞赏中方在应对气候变化方面发挥的影响力。中国是挪威在亚洲最大的贸易伙伴，两国合作领域广泛。虽然在一些问题上存在分歧，但没有也不应影响两国开展对话与合作。

　　秦刚应询就乌克兰危机、人权、中美关系等问题介绍了中方立场。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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