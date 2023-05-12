新华社北京5月12日电（记者曹嘉玥、邵艺博）外交部发言人汪文斌12日在例行记者会上回答提问时说，中国政府欧亚事务特别代表李辉大使5月15日起将赴乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯五国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行沟通。

汪文斌说，乌克兰危机爆发以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。习近平主席提出的“四个应该”“四个共同”和“三点思考”，是中方处理乌克兰问题的根本遵循。在此基础上，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，体现了上述核心思想，吸收了各方合理关切，得到国际社会广泛理解和认同。此次中方代表赴有关国家访问，是中方致力于劝和促谈的又一体现，充分表明中方坚定站在和平一边。

他表示，当前，乌克兰危机仍在延宕升级，外溢效应持续显现，国际社会对停火止战、缓和局势的呼声越来越高。

汪文斌说，中方愿继续发挥建设性作用，在停火止战、开启和谈、避免局势升级等方面凝聚更多国际共识，为推动乌克兰危机政治解决作出中国贡献。

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