新华社休斯敦/墨西哥城5月12日电 美国当地时间11日午夜，名为“第42条”的公共卫生政策到期。12日起，美政府不再授权执法人员以遏制新冠疫情为由，快速驱逐越境移民。近一段时间，美墨边境每天有逾万名移民涌入，美墨两国多地情况告急。

大量涌入的移民已然令政府焦头烂额，而美国民主党、共和党却继续抓住移民问题激斗。11日，由共和党控制的国会众议院通过一项严格的边境安全法案，提出重启修建边境墙、增加避难申请限制等，但这一法案却难以在民主党控制的参议院通过。党争成为美国移民问题政策的底色，美国总统拜登两年前上任时口口声声说的“更人道移民政策”的竞选承诺沦为空谈。

美墨边境“形势完全失控”

墨西哥时间11日午夜前，从墨西哥西部蒂华纳到东部雷诺萨，数千公里美墨边境附近的墨西哥主要城市聚集大量移民。他们从墨西哥边境穿越移民墙或布拉沃河，甚至有一名孩子被装在行李箱里从水上运至对岸的美国。

萨尔瓦多人利塞特·埃尔南德斯在墨西哥东北部边境塔毛利帕斯州的雷诺萨市告诉记者，她已在边境等了很长时间，希望能尽快找到前往美国的办法。

同在雷诺萨市，危地马拉人马文·埃尔南德斯面对人潮，心中充满焦虑。他表示，很难在美国设立的移民申请程序中预约上。随着移民潮涌入，他和许多人担心合法手续申请移民会更慢更难。

2020年新冠疫情暴发初期，时任共和党籍总统特朗普领导的政府援引《美国法典》相关条款，以疫情防控为由对试图非法跨越陆路边界进入美国的移民实施集体驱逐。这项快速驱逐令被称为“第42条”。联邦政府数据显示，此驱逐令实行后，驱逐非法移民约280万人次。

随着“第42条”到期，巨量移民涌来，美国联邦政府和地方政府疲于应对，埃尔帕索、布朗斯维尔等得克萨斯州边境城市近日宣布进入紧急状态。联邦政府宣布，将增派约1500名国民警卫队员前往美墨边境。

即便如此，按照全国边境巡逻人员工会说法，移民事务受理场所人满为患，“形势完全失控”。而远离边境的地区也没能逃离冲击。纽约州政府9日宣布该州因移民涌入而进入紧急状态。

两党“把移民当作棋子”

11日，共和党人控制的美国国会众议院投票通过一项边境安全法案，提出一系列措施，包括重启修建边境墙、增加避难申请限制、为边境执法人员增加经费、升级边境管控技术等。

美国媒体评价说，这一法案在“第42条”终止当天通过，是共和党人对拜登政府移民政策的“强硬反击”。众议院议长、共和党人麦卡锡称，民主党人有两年时间来解决他们制造的“边境危机”，但他们至今没有计划。

拜登政府此前表示，已做好应对“第42条”到期的准备，但指责国会未能对现行移民系统做出调整。

美国民主、共和两党党争近年来愈演愈烈，覆盖几乎各个领域，难移民问题自然也不例外。美国两党在移民问题上相互激烈攻讦，加剧了美国边境状况的混乱。

从去年开始，得克萨斯州长阿博特等共和党籍州长利用大巴或飞机将大量移民陆续送至民主党主政的城市，包括华盛顿、费城、纽约、芝加哥等，以抗议美国总统、民主党人拜登的移民政策。

美国国土安全部长马约卡斯11日在白宫举行的记者会上说，当政府官员出于政治目的“把移民当作棋子”时，这一天既悲哀又悲惨。

“搬起石头砸自己的脚”

针对新出现的移民潮，美国国土安全部11日在社交媒体上说，“第42条”终止后，美国将重新全面执行《美国法典》“第8条”，迅速处理和驱逐非法抵达美国边境且没有合法居留理由的人。被处理的对象可能面临快速遣返、至少5年禁止入境美国、刑事起诉等后果。

位于墨西哥下加利福尼亚州的边境城市蒂华纳市移民接待处主任恩里克·卢塞罗10日在推特账户上警告，美国计划在“第42条”终止后采取的措施可能无法解决问题，甚至会加剧该地区的移民危机。

事实上，多年来令美国政府挠头的移民问题正是它“搬起石头砸自己的脚”。非法移民中很大一部分来自中美洲国家，而他们之所以涌入美国，完全是拜美国所赐。美国肆意干涉搅动中美洲局势，为当地种下了贫穷和暴力的恶果。比如，对委内瑞拉多年的野蛮制裁，严重阻碍了该国的发展，造成大量生活困顿的委内瑞拉人前往美国。

民主党联邦众议员奥卡西奥-科尔特斯批评说：“美国在几十年时间里，对拉丁美洲政权更迭的不稳定状况负有责任。我们不能放火烧了某人的房子，然后责备他们逃难。”（记者：刘健、徐剑梅、吴昊、朱雨博；视频：王玉珏、里卡多·蒙托亚（报道员）；编辑：王丰丰、于荣、程大雨、杜逾舸、陈玉芬、闫珺岩）

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