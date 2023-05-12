新华社北京5月12日电 美国检方11日说，本月在纽约市地铁以扼喉方式致死一名黑人流浪者的退伍海军陆战队员受到杀人罪名指控。

曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格说，嫌疑人丹尼尔·潘尼受到二级杀人罪名指控，预计他本月12日将投案并被逮捕。

潘尼现年24岁，本月1日在纽约地铁车厢里以扼喉方式制服30岁黑人男子乔丹·尼利。验尸官确认，尼利死于颈部压迫。

尼利常在地铁模仿已故流行音乐巨星迈克尔·杰克逊。据媒体报道，尼利有精神病史，曾因扰乱秩序、逃票和袭击他人被捕。

目击者描述，尼利1日在车厢里大声尖叫，抱怨自己又饿又渴，但没有攻击他人。潘尼从背后扳倒尼利，与其他两人把他制服。目击者拍摄的视频显示，潘尼用手臂锁住尼利颈部持续数分钟，直至尼利不再挣扎。尼利被送往医院后不治身亡。

潘尼在事发当天接受警方问讯后被释放，没有受到指控。

尼利之死在纽约引发民众抗议。抗议者认为，这是一起白人对黑人动用“私刑”事件，必须为尼利讨还公道。美国无家可归者联盟说，无家可归者常被错误描述为危险分子，因而在他们身上“发生这类悲剧的可能性”增加。潘尼“杀害一个痛苦的精神病患者，却不用承担任何后果，令人震惊”。

潘尼的律师则表示，尼利的行为威胁乘客，潘尼“从未有意伤害”尼利，对尼利死亡表达哀悼。美联社报道，如果潘尼被判罪名成立，面临最高15年监禁。（惠晓霜）

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