新华社印度尼西亚拉布安巴焦5月12日电 综述：东盟期待成为新的经济增长中心

新华社记者汪奥娜 曲俊雅

第42届东盟峰会11日在印度尼西亚东部旅游小城拉布安巴焦闭幕。今年峰会主题为“东盟要旨：增长的中心”。东盟轮值主席国印尼表示，希望东盟将继续作为地区经济发展中心，保持经济快速、包容和持续性增长。

峰会发布了关于加强地区支付互联互通、在跨境交易中增加本币使用以增进金融稳定和一体化，加强地区电动汽车生态建设以促进经济一体化、能源转型和减排等成果文件。

印尼总统佐科在峰会开幕式上表示，东盟经济增长远高于全球平均水平，具有人口红利与区域稳定等优势。

“东盟是增长的中心，主要是指东盟充满发展机遇。”印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺10日表示，特别是电动汽车领域的发展机遇。

根据东盟此前制定的目标，到2025年，将可再生能源在其能源结构中的比例提高到23%，以实现更低碳的未来。

峰会期间，东盟各成员国领导人和高级官员举行了双边和多边会谈，印尼与越南领导人称将共同努力使双边贸易额在2028年达到150亿美元。

佐科在峰会期间指出，实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是东盟加强包容性合作的重要内容之一。

中国连续多年是东盟最大贸易伙伴。“中国的经济影响力是RCEP实施的关键推动力。”印尼经济统筹部国际经济合作统筹副部长埃迪·普里奥·潘布迪表示，中国为其他RCEP成员国提供了进入庞大消费市场的机会。

潘布迪表示，RCEP为东盟参与全球产业链提供了更多机会。中国作为重要的全球制造业和高科技产品生产基地，在RCEP这一框架中，将继续发挥关键作用。

东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

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