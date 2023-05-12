人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述：东盟期待成为新的经济增长中心

2023年05月12日17:05 | 来源：新华网
小字号

新华社印度尼西亚拉布安巴焦5月12日电 综述：东盟期待成为新的经济增长中心

新华社记者汪奥娜 曲俊雅

第42届东盟峰会11日在印度尼西亚东部旅游小城拉布安巴焦闭幕。今年峰会主题为“东盟要旨：增长的中心”。东盟轮值主席国印尼表示，希望东盟将继续作为地区经济发展中心，保持经济快速、包容和持续性增长。

峰会发布了关于加强地区支付互联互通、在跨境交易中增加本币使用以增进金融稳定和一体化，加强地区电动汽车生态建设以促进经济一体化、能源转型和减排等成果文件。

印尼总统佐科在峰会开幕式上表示，东盟经济增长远高于全球平均水平，具有人口红利与区域稳定等优势。

“东盟是增长的中心，主要是指东盟充满发展机遇。”印尼旅游和创意经济部长桑迪亚加·乌诺10日表示，特别是电动汽车领域的发展机遇。

根据东盟此前制定的目标，到2025年，将可再生能源在其能源结构中的比例提高到23%，以实现更低碳的未来。

峰会期间，东盟各成员国领导人和高级官员举行了双边和多边会谈，印尼与越南领导人称将共同努力使双边贸易额在2028年达到150亿美元。

佐科在峰会期间指出，实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）是东盟加强包容性合作的重要内容之一。

中国连续多年是东盟最大贸易伙伴。“中国的经济影响力是RCEP实施的关键推动力。”印尼经济统筹部国际经济合作统筹副部长埃迪·普里奥·潘布迪表示，中国为其他RCEP成员国提供了进入庞大消费市场的机会。

潘布迪表示，RCEP为东盟参与全球产业链提供了更多机会。中国作为重要的全球制造业和高科技产品生产基地，在RCEP这一框架中，将继续发挥关键作用。

东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部