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马克龙宣布法国将加速推进再工业化

2023年05月12日16:31 | 来源：新华网
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新华社巴黎5月11日电（记者刘芳）法国总统马克龙11日宣布，为加速推进再工业化，法国政府将采取设立绿色产业税收抵免、加快工业项目许可审批、鼓励采购欧洲本土制造的产品等一系列措施。

马克龙当天在总统府爱丽舍宫举行的讨论会上表示，面对日益激烈的全球竞争，法国必须加速推进基于绿色创新的再工业化。“我们的使命不是成为美国工业的消费者。这关乎主权。”

马克龙宣布，法国政府将引入“绿色产业税收抵免”，以支持电池、热泵、风力涡轮机和太阳能电池板的本土生产。他说，这一措施将是法国“绿色产业法案”的一部分，“有望在2030年之前带动200亿欧元投资”。

法国政府还将修改电动车购买补贴标准，以支持在欧洲生产的电池和电动车。“我们不会用法国纳税人的钱去加速非欧洲地区的工业化。”马克龙说。

法国《回声报》称：“法国拿出了应对美国《通胀削减法案》的武器。”马克龙曾表示，《通胀削减法案》中的产业补贴政策对欧洲企业具有“超级进攻性”，是在以损害欧洲利益的方式解决美国的问题。

年初以来，法国经济、财政及工业、数字主权部已就“绿色产业法案”广泛征询意见。据悉，该提案将于下周提交部长会议审议，法国政府希望尽快公布草案并启动议会审议程序。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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