新华社比什凯克5月12日电（记者关建武 努尔扎提）吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫11日表示，吉方高度重视参与上海合作组织（上合组织）活动，愿进一步深化与本组织成员国在各领域的合作。

据吉总统新闻局通报，扎帕罗夫当天在首都比什凯克会见到访的上合组织秘书长张明。双方就上合组织框架内优先合作领域，进一步发展本组织成员国在地区安全、经贸、人文等领域的合作交换了意见。

他表示，为确保地区安全，打击恐怖主义、极端主义、贩毒和跨国有组织犯罪，有必要在比什凯克建成打击国际有组织犯罪中心。吉方正致力于组织上合组织成员国部门间代表团磋商，讨论建立该中心的相关问题。

扎帕罗夫说，有必要加强确保网络安全的联合措施，切实落实国际信息安全领域相关文件。此外，应继续建立有效的金融机制，特别是建立上合组织开发银行和发展基金以实施相关经济项目。

张明介绍了上合秘书处正在开展的工作和上合组织各领域的合作情况。他表示，秘书处将继续努力，推动和协调落实成员国元首的决定。

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