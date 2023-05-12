新华社墨西哥城5月11日电 综述：厄瓜多尔各界看好同中国务实合作前景

新华社记者席玥

《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》11日正式签署。厄瓜多尔各界表示，这是厄中两国经贸关系发展的里程碑，将进一步促进双边贸易发展，助力厄瓜多尔出口多元化，提振厄经济发展信心。

厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索认为，两国都将从厄中自贸协定中受益。他说，这一协定“将成为国家发展的引擎，能为厄成千上万的家庭带来收入，真正造福于人民”。

厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长胡利奥·普拉多在当天签署活动上说，厄中签署自贸协定具有历史性意义，将扩大两国经贸合作机会，促进双边贸易发展，为厄带来实实在在的好处。中国拥有14亿人口的超大市场，这一协定签署对厄出口商、生产商和消费者都是利好消息。

普拉多认为，厄中自贸协定一方面将有助于提高厄本国农业和制造业的竞争力，进一步促进厄出口多元化，如向中国出口更多品类的热带水果；另一方面，厄也能够以更低的价格从中国进口工业原材料和获取技术等。

普拉多强调，达成这一协定将为厄创造更多就业机会。“目前厄瓜多尔约120万个工作岗位与出口行业相关。随着厄瓜多尔与中国和其他国家陆续达成自贸协定，预期在往后7年里，厄生产性工作岗位将翻一番。”

厄瓜多尔劳动部长帕特里西奥·多诺索在社交媒体推特上发文说，“这是历史性的时刻，厄中自贸协定将促进厄经济发展并创造更多就业机会”。

厄瓜多尔出口商联合会副主席哈维尔·罗塞罗说，当前世界经济形势复杂，但中国经济展现出韧性并实现不断增长，中国巨大的市场规模和购买力让我们为对华出口增添更多期待和信心。

厄瓜多尔《每周分析》杂志总编辑阿尔韦托·阿科斯塔说，中国是厄瓜多尔主要贸易伙伴，在经历疫情后中国经济仍展现活力。在这一背景下，两国签署自贸协定不仅能让双边贸易关系更紧密，也将为厄瓜多尔在后疫情时代带来更多发展和繁荣机遇。

中厄自贸协定谈判于2022年2月启动，经过1年的高效磋商，2023年2月宣布结束。协定正式签署后，厄瓜多尔成为中国第27个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美地区的第4个自贸伙伴。

中国商务部数据显示，2022年中厄双边贸易额达131亿美元，同比增长19.7%，连续两年增幅超过两位数。

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