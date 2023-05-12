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英国举办“国际中文日”主题活动增进文明对话

2023年05月12日13:28 | 来源：新华网
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新华社伦敦5月11日电（记者杜鹃）百余名英国中学师生11日在伦敦参加2023“国际中文日”英国主题活动，体验由多所孔子学院组织的工作坊，在感受浓浓中国文化的同时增进了中西方文明对话。

这场活动由汉语桥俱乐部（伦敦站）、英国汉语考试委员会主办，标志着2023全英“国际中文日”系列活动的结束。当天，6所英国中学的师生们踊跃体验了由伦敦、牛津和诺丁汉三地6所孔院教师带来的工作坊，包括书法、戏曲脸谱绘描、太极拳练习等。活动期间还穿插了“中国舞人人跳”、熊猫人偶合影等交流活动。

圣凯瑟琳中学学生布拉姆·博塔在接受新华社记者采访时说，中文日的功夫表演令他十分着迷。博塔还兴奋地向记者展示了自己在扇子上用毛笔书写的“山水”两个汉字。

伦敦大学亚非学院中文系学生萨姆·哈迪担任这场活动的主持人。他告诉记者，自己十分期待明年有机会去中国留学并探索中国的少数民族文化。

伦敦大学学院东亚事务副校长凯瑟琳·卡拉瑟斯说，对她而言，“人与人之间的对话是不同国家之间关系的基石……中国孩子学习英语、英国孩子学习中文，这将有助于下一代人支持两国间的相互理解。第一步是明白彼此的语言，然后是跨文化的理解”。

伦敦金斯福德学校校长琼·戴岚认为中文日活动的每一个工作坊都有独特创意，“令孩子们享受其中并扩大了他们的视野”。她还这样强调文明互鉴的重要性：“在这个日益全球化的世界里，认识和颂扬不同的文化非常有益，而这不应该仅仅作为学校教学的内容，更应该成为人们日常生活中的一部分。”

伦敦大学金史密斯舞蹈与表演孔子学院院长欧少琳说，教师们在中文日活动期间邀请英国中学生一起跳中国舞，这既有益于中英人文交流，也增进了中西方文明的对话。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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