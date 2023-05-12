新华社日内瓦5月11日电（记者王其冰）世界卫生组织总干事谭德塞11日宣布，猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

这是根据世卫组织《国际卫生条例（2005）》紧急委员会关于多国猴痘疫情的第五次会议报告作出的决定。

“过去3个月的报告病例比前3个月减少了近90%。”谭德塞在世卫组织当天在日内瓦召开的发布会上说，紧急委员会在10日召开会议讨论后认为，猴痘疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

“尽管如此，同新冠一样，这也不意味着这项工作的结束。猴痘继续对公共卫生构成重大挑战，需要强有力、积极主动和可持续的应对措施，”谭德塞说，“虽然猴痘和新冠的紧急状态都已经结束，但再度流行的威胁仍然存在。猴痘和新冠病毒都在继续传播，继续危害生命。”

世卫组织于2022年7月宣布猴痘构成“国际关注的突发公共卫生事件”。据世卫组织数据，自猴痘疫情暴发以来，总共有111个国家和地区向世卫组织报告了超过8.7万例病例，包括140例死亡病例。

(责编：刘叶婷、贾文婷)