出境游重启后，中国游客到访俄罗斯。

广之旅供图

据新华社莫斯科电 （记者陈 汀）俄罗斯莫斯科、圣彼得堡和下诺夫哥罗德夏季旅游联合推介会近日在莫斯科举行。与会的俄旅游界人士表示，俄罗斯热情欢迎中国游客，期待来自中国的游客数量能尽快恢复。

俄罗斯旅游业联盟主席伊利亚·乌曼斯基说，我们希望恢复来自友好国家、首先是中国的游客数量。他表示，俄中双方为此做了大量工作，希望在不久的将来，中国赴俄游客人数迎来增长。

莫斯科市旅游委员会主席叶夫根尼·科兹洛夫表示，莫斯科对恢复中国游客数量充满信心，相信俄罗斯首都一定会给中国朋友留下美好印象。

圣彼得堡市旅游发展委员会主席谢尔盖·科尔涅耶夫说，圣彼得堡计划在中国多个城市举办一系列旅游推介活动，以吸引中国游客。目前，中国人赴圣彼得堡的商务旅游正在恢复中，中国商务代表团将参加今年夏季在圣彼得堡举办的几乎所有大型商业活动。

下诺夫哥罗德州副州长奥列格·别尔科维奇表示，目前该州与中国的旅游联系正在逐步恢复，期待进一步加强与中国的合作。他说，为迎接中国游客，该州正在优化基础设施，例如在相关指示牌上增加中文引导语、积极开发受中国游客欢迎的“苏联作家高尔基路线”等。

俄罗斯旅游业联盟估计，2023年入境俄罗斯的游客数量将增长20%，达到1000万人。

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