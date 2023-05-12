新华社伊斯兰堡5月11日电（记者蒋超）巴基斯坦最高法院11日裁定，日前对巴基斯坦前总理、正义运动党主席伊姆兰·汗的逮捕行动非法无效。

根据巴最高法院当晚的裁定，巴国家问责局日前签发逮捕令并于9日在伊斯兰堡高等法院对伊姆兰·汗实施逮捕的方式“无效且非法”，该逮捕令的执行侵犯了伊姆兰·汗的基本权利。巴最高法院指示伊姆兰·汗12日上午前往伊斯兰堡高等法院提交书面请愿，就此次逮捕行动提出质疑。

巴最高法院指示伊斯兰堡高等法院对这一质疑请愿予以审理，要求国家问责局和伊斯兰堡市警方确保伊姆兰·汗的人身安全，安排伊姆兰·汗在12日出庭前暂留在伊斯兰堡警察招待所，并有权会见访客。

伊姆兰·汗2018年领导正义运动党赢得巴基斯坦国民议会（议会下院）选举，随后当选总理。2022年4月10日，巴国民议会通过针对伊姆兰·汗的不信任动议。伊姆兰·汗成为巴历史上首位遭国民议会罢免的总理。本月9日，伊姆兰·汗在首都伊斯兰堡被巴国家问责局以涉嫌腐败为由逮捕。

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