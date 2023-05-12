新华社耶路撒冷5月11日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国防军11日说，截至当地时间当天20时，共有803枚火箭弹从加沙地带射向以色列。以色列急救组织“红色大卫盾”说，一名以色列人11日在火箭弹袭击中死亡，另有多人受伤。

以军11日晚发表声明说，自10日午后至11日20时，共有803枚火箭弹从加沙地带射向以色列，其中620枚落入以色列境内，152枚落在加沙地带。以色列“铁穹”防御系统成功拦截179枚。

以军在另一份声明中说，当天继续对隶属于巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的多处军事设施进行了轰炸。

据“红色大卫盾”发表的声明，以色列中部城市雷霍沃特一处民居11日被火箭弹击中，造成一名男子死亡，另有数人不同程度受伤。杰哈德发表声明说，向以色列中部发射火箭弹是“为在以色列空袭中丧生的该组织领导人和平民报仇”。

从9日凌晨起，以军对加沙地带发动多轮空袭。据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”11日报道，空袭已造成29名巴勒斯坦人死亡、90多人受伤。自10日午后，以色列南部和中部多个城市均报告遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。

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