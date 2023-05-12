新华社休斯敦5月11日电 综述：美墨边境再涌移民潮

新华社记者徐剑梅

美国东部时间11日午夜前，美政府将终止名为“第42条”的公共卫生政策，不再授权执法人员以遏制新冠疫情为由，快速驱逐越境移民。近几周来，在与墨西哥相邻的得克萨斯、加利福尼亚等州边境城镇，大批移民越境，移民潮再度汹涌。

美国总统拜登9日说，伴随“第42条”的终止，边境状况预计“一段时间内会很混乱”。事实的确如此。近日来，在总长逾3100公里的美墨边境，每天有逾万名移民涌入。从社交媒体上的图片和视频看，众多移民在美墨边境多个河段跋涉过河，数以百计移民翻越边境墙。在得州主要入境口岸，每天有数以千计移民排队等待入境，其中包括许多儿童。

面对移民潮，美墨边境执法人员显然力有不逮。埃尔帕索、布朗斯维尔等得州边境城市近日宣布进入紧急状态。远离美墨边境的地区也受到冲击。纽约州州长凯茜·霍楚尔9日宣布该州因移民涌入而进入紧急状态，纽约市要求获得更多联邦援助，美国第三大城市芝加哥市的收容设施已满负荷，应对移民涌入的资源达到“极限点”。

美国国土安全部官员说，截至10日上午，美国海关和边境保护局已拘留逾2.8万名越境移民。美国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯当天在华盛顿记者会上强调，终止“第42条”并不意味着“美国边界开放”，非法越境者将“面临更严重后果”。

为应对终止“第42条”触发的移民潮，拜登政府宣布，将增派约1500名国民警卫队员前往美墨边境，联邦政府在美墨边境部署的军事力量最终将达约4000人。拜登政府还采取增招“合同人员”、设立新拘留设施、增加驱逐航班等一系列举措。得克萨斯州州长阿伯特日前也宣布增派执法人员，并配备黑鹰直升机等装备。

根据拜登政府10日生效的一项新规定，拜登政府还将在很大程度上禁止途经其他国家前往美墨边境的移民在美国申请避难，美执法人员可通过“加速驱逐”程序驱逐这些非法越境移民，并在至少5年内禁止他们进入美国，反复非法越境者可能面临重罪指控。

近年来，美国非法移民数量不断创新高，移民潮呈现愈演愈烈的趋势。从特朗普政府到拜登政府，不论公开姿态如何，两党攻讦如何激烈，遏制非法移民的措施大部分其实一脉相承。美国海关和边境保护局数据显示，自2018年以来，美国在边境逮捕的越境移民人数增加了６倍，至2022年达到240万人次的历史新高。

2020年3月，时任美国总统特朗普以防疫为由实施“第42条”，禁止非法越境者在美申请避难。联邦政府数据显示，“第42条”实行至今，美执法人员以此为由驱逐非法移民约280万人次。但实际上，大量遭到驱逐的移民长时间滞留在墨西哥一侧并反复越境，移民潮每年都多次出现。伴随“第42条”的终止，大量移民再度聚集到美墨边境“碰运气”，但从拜登政府宣布的新举措看，他们的命运恐怕不会乐观。

分析人士认为，新冠疫情、政治动荡、气候变化等加剧了源于贫困和暴力的移民潮。美国两党在移民问题上相互激烈攻讦，释放的许多信息彼此冲突，也加剧了美国边境状况的混乱。从近年情况看，美国政府在移民问题上虽绞尽脑汁，但既不治标，也不治本。只要移民潮根源不消除，移民潮在不远的未来还会继续冲击美国。

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