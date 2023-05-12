东盟—中国自由贸易区建成后，东盟—中国经贸关系快速发展。作为世界第二大经济体，中国为周边国家的发展提供了强大助力。未来，中国的进一步发展还将给周边国家带来更多机遇。

——新加坡国立大学亚洲研究所特聘院士马凯硕

中国正以积极姿态加快绿色产业发展，推进能源转型。中国将出口更多的绿色产品、绿色技术、绿色经验，期待中外企业在绿色供应链方面开展合作。在可预见的未来，这是一个巨大的市场。

——中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织前副总裁朱民

中国式现代化是中国共产党领导下的社会主义现代化，具有极强的说服力、生命力和启发性，令人印象深刻。只有尊重和支持各国人民对发展道路的自主选择，才能绘就百花齐放的人类社会现代化新图景。

——美国亚洲协会董事会联席主席桑顿

中国式现代化不仅为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范，也为各国实现繁荣发展提供了新机遇。马来西亚对中国式现代化的光明前景充满期待。

——马来西亚新亚洲战略研究中心主席、马来西亚国会下议院原副议长翁诗杰

中国式现代化为全球企业提供了巨大的发展机遇：中国消费经济带来的发展机遇；净零排放与碳中和带来的机遇；科技和创新带来的机遇。我们希望抓住这些机遇，让企业发展得更好。

——汇丰集团主席杜嘉祺

中国践行共商共建共享的全球治理观，推动共建“一带一路”，与各国实现互利共赢。未来，中国市场将不断释放活力，同世界共享发展机遇。

——美国布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任李成

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)