本报记者 管克江

国际货币基金组织近日发布的地区经济展望报告指出，在全球经济不确定性增大的背景下，中东北非地区经济仍将保持增长势头，尤其是地区产油国的非石油经济表现活跃，成为相关国家经济增长的重要驱动力。

报告指出，去年中东北非地区的实际地区生产总值达到5.3%，今年将减缓至3.1%，明年再小幅提升到3.4%。报告建议产油国谨慎管理石油收入，将财政支出的重点转向应对气候变化，加快能源转型和经济多元化，并进一步推动财税改革。

国际货币基金组织中东和中亚部主任吉哈德·阿祖尔在新闻发布会上表示，这份地区经济展望报告是在今年4月“欧佩克+”宣布减产前完成的。他表示，减产将对地区产油国经济增长带来负面影响，但也将提升油价，对改善产油国财政状况有积极作用，并可能抵消经济增速减缓的影响。去年，高油价助推沙特、阿联酋和科威特等中东产油国经济实现高速增长。随着主要经济体衰退风险加大，油价不断回落。去年10月初，“欧佩克+”宣布自11月起在同年8月产量基础上将月度产量日均下调200万桶。今年4月2日，“欧佩克+”突然宣布再自愿减产总计166万桶/天。

报告认为，中东北非地区产油国的经济将是今年一个亮点，经济增长主要动力将来自非石油经济。吉哈德·阿祖尔说：“地区产油国非石油经济部门体系展现出弹性，预计今明两年平均增长率在4%—4.5%之间。这是利好消息，体现了地区国家发展经济多元化和扩大非石油收入的努力。”

近年来，中东地区产油国纷纷发布旨在促进经济多元化的政策措施。今年2月，位于迪拜的穆罕默德·本·拉希德政府学院发布“2023年经济多元化指数”，通过对全球105个国家过去22年经济表现的分析，从产出多元化、贸易多元化和政府收入多元化3个方面，衡量不同国家的经济多元化进程。报告发现，总体上，产油国的经济多元化指数处在较后位置，但在中东北非地区，由于相关国家着力发展非石油经济，其经济多元化程度不断提高。特别是在海湾地区，沙特和阿联酋的多元化成绩显著。

以沙特为例，在“2030愿景”推动下，沙特在旅游、航空、物流、先进制造和高科技领域大量投资。仅旅游业，沙特到2030年就将投资3780亿美元，新增31.5万个酒店房间。今年第一季度，沙特经济增长3.9%，其中非石油经济部门同比增长5.8%，远高于石油部门的1.3%。

阿联酋通过不断优化营商环境和提供企业激励政策，吸引了大量资金和人才。根据瑞士洛桑国际管理发展学院发布的《全球竞争力年鉴》和欧洲工商管理学院发布的《全球创新指数报告》，阿联酋在创业指数、洞悉市场变化、商业项目研究、留住人才指数等方面都排在世界前列。统计显示，2022年，阿联酋非石油对外贸易达到创纪录的2.23万亿迪拉姆（1迪拉姆约合1.9元人民币）。

（本报迪拜5月11日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 15 版）

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