新华社万象5月11日电 当地时间5月11日上午9时，在中老两国雄壮的国歌声中，中老“友谊盾牌-2023”联演开始仪式在老挝人民军库玛丹学院训练场举行。南部战区陆军第75集团军副军长杨文林少将、老挝人民军少将副总参谋长潘翔分别发表致辞，中国驻老挝大使、驻老挝使馆国防武官以及全体参演官兵参加了仪式。

开始仪式上，中老两军参演官兵整齐列队、精神抖擞。中方领队杨文林少将在致辞中表示，此次联演，既是两军交流经验、共同提高的重要平台，更是两国加深友谊、深化合作的务实举措，将为共建高标准、高质量、高水平的中老命运共同体作出更大贡献。

以“模拟打击边境山岳丛林地跨国犯罪武装据点”为背景，中老双方参演官兵将一同围绕“山岳丛林地阵地进攻行动”这个主题，共同开展多种武器射击、单兵综合演练、分队战术、战斗勤务等多个专业课目的训练，旨在提高两军部队遂行反恐任务的联合行动能力。

据了解，联演期间，中方参演部队将同步开展向驻地周边学校赠送物资、学习用品等活动，组织篮球友谊赛、拔河和文艺节目表演等文化交流，进一步促进双方文化交流、增进两国两军友好情谊。

中方参演部队指挥员任友总上校表示，中方全体参演官兵愿同老军一道，以此次联演为契机，加强交流、深入合作，为地区和平稳定与繁荣发展注入强劲动力。

中老“友谊盾牌-2023”联演是落实中老《关于进一步深化中老命运共同体建设的联合声明》，加强防务安全合作的具体举措，将进一步推动两军军事交往合作向更深层次、更广领域、更高水平发展。

仪式结束后，参演双方官兵将按照计划转入混编联训。

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