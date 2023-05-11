新华社北京5月11日电（记者潘洁、谢希瑶）《中华人民共和国政府和厄瓜多尔共和国政府自由贸易协定》11日正式签署。厄瓜多尔自此成为中国第27个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美地区的第4个自贸伙伴。

商签中国－厄瓜多尔自贸协定是两国领导人达成的重要共识。谈判于2022年2月启动，经过1年的高效磋商，2023年2月宣布结束。2023年5月11日，商务部部长王文涛与厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长普拉多分别代表本国政府通过视频方式正式签署协定。

商务部国际司司长余本林表示，中厄自贸协定将为两国企业创造更加优惠、便利、透明、稳定的营商环境，有利于进一步激发双边贸易投资合作潜力，推动中厄经贸合作提质升级。

中厄自贸协定是中国对外签署的第20个自贸协定。“协定的签署也体现了两国推动贸易自由化便利化的共同意愿和坚定决心，向国际社会发出了支持多边主义和自由贸易的积极信号。”余本林说。

根据协定中的货物贸易关税减让安排，中厄双方将分别对90%的税目相互取消关税，其中，约60%的税目在协定生效后立即取消关税。

在具体产品方面，中方实施零关税的产品将全面覆盖厄方主要出口产品，协定生效后，厄瓜多尔产的香蕉、白虾、鱼、鱼油、鲜花和干花、可可和咖啡等产品进入中国市场时，关税将从目前的5%至20%逐步降至零。同时，厄方也将对中方主要出口产品实施零关税，协定生效后，中国产的塑料制品、化学纤维、钢铁制品、机械器具、电气设备、家具装饰、汽车及零部件等大多数产品进入厄方市场时，关税将在目前5%至40%的基础上逐步削减取消。

在贸易投资便利化合作方面，双方承诺将在世贸组织规则基础上进一步加强海关合作，并对税则归类、风险管理、货物放行等方面作出具体规定，同时，双方还将加强投资信息交流，提高投资环境透明度，简化申请核准程序，为企业提供高效便捷的服务。

协定签署后，双方将分别履行各自国内法律审批程序，推动协定早日生效实施。协定文本将在中国自由贸易区服务网（http://fta.mofcom.gov.cn）上公布，供公众查询和参考。

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