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“和平领导者论坛”年会在巴黎举行

2023年05月11日18:26 | 来源：新华网
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新华社巴黎5月10日电（记者徐永春 严明）由法国前总理拉法兰发起成立的非政府组织“和平领导者论坛”8日至9日在巴黎举行第六次年会，围绕建设持久和平、改善全球治理、加强集体安全等议题展开讨论。

法国总统马克龙8日会见论坛成员时表示，国际社会应加倍努力寻找合作领域、扩大合作可能、取得合作成果。面对发展中国家的呼声，各方应认真审视当今国际治理体系，思考如何使之具有更广泛、更坚实、更合理的基础和框架。

第十三届全国政协外事委员会副主任、原中国驻法国大使孔泉谈及同各国论坛成员交流的突出感受时说，印度、巴西、埃及等发展中国家代表都认为当前国际治理体系存在缺陷，发展中国家声音太小，西方为此要负一定责任，应同发展中国家一道促进改变。他重申，中国始终是国际秩序的维护者，将继续为发展中国家仗义执言、纾困解难，全力支持提升发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。

2018年5月，拉法兰创立非政府组织“和平领导者论坛”并举行首次会议。这一组织由来自多国的几十位前政要、前外交官、专家学者、民间人士等组成，旨在对国际形势进行非官方、多层次、多领域的思考，为维护全球和平与稳定作出贡献。

(责编：苏缨翔、常红)

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