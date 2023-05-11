人民网北京5月10日电 （记者周雨、吴思萱）5月10日，中国人民对外友好协会在京举办中国与西班牙建交50周年庆祝招待会。全国人大常委会副委员长何维、西班牙驻华大使德斯卡亚等中西各界来宾约150人出席。

5月10日，中国人民对外友好协会在京举办中国与西班牙建交50周年庆祝招待会，会上举办了中西建交50周年纪念邮票首发仪式。主办方供图

“不忘初心，方得始终。”中国人民对外友好协会会长林松添指出，两国建交50年来，在两国领导人战略引领下，双方始终秉持相互尊重、平等互利的建交初心，深化友谊、促进合作，给两国人民带来了巨大福祉。

林松添表示，无论国际风云如何变幻，中西双方坚持相互尊重、交流对话，建立和发展了全面战略伙伴关系，为不同历史文化、不同社会制度国家友好相处树立了典范。林松添指出，中国是西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴，西班牙是中国在欧盟内第五大贸易伙伴，双边贸易额已突破500亿美元大关，50年来增长了4000多倍。义乌至马德里的中欧班列累计运行超1300列，实现了中西、中欧互联互通。“中国是世界上学习西班牙语人数最多的国家。西班牙的孔子学院和中文课堂也有了越来越多学习汉语、喜爱中国文化的青年学子。双方在历史、文物、电影、美食等方面交流合作，已融入两国民众的生活点滴。”

林松添表示，中国致力于高水平对外开放和高质量发展，将为西班牙等世界各国合作发展提供新机遇，为世界和平与发展作出更大贡献。

中国人民对外友好协会会长林松添在会上致辞。主办方供图

西班牙驻华大使德斯卡亚指出，西班牙和中国之间的关系不仅仅有半个世纪的历史，其来源可以追溯到更久以前。“西班牙的‘中国船’(La Nao de China)延续了250年之久，连接了马尼拉和阿卡普尔科两个港口。‘中国船’掀起了历史上第一次全球化浪潮，推动了中国与美洲、欧洲之间的贸易往来。”

德斯卡亚表示，过去50年里，两国关系有了长足的发展。西中两国互为友好国家，可以就任何话题坦诚沟通。希望在今后举行的高级别和各个级别的会议中，双方就不同议题展开讨论。“今年下半年，西班牙将担任欧盟轮值主席国，解决欧中议程中各项问题，我们期望中国发挥重要作用。”

西班牙驻华大使德斯卡亚在会上致辞。主办方供图

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