人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2022财年日本经常项目顺差继续大幅下降

2023年05月11日16:03 | 来源：新华网
小字号

新华社东京5月11日电（记者刘春燕 钟雅）日本财务省11日公布的国际收支初步统计报告显示，受进口商品价格上涨及日元贬值等原因影响，2022财年（2022年4月至2023年3月）日本经常项目顺差比上财年大降54%。

报告显示，2022财年日本经常项目顺差为9.23万亿日元（1美元约合134日元），与上财年相比减少10.93万亿日元，连续5个财年减少，且降幅较上财年继续扩大。

货物贸易方面，2022财年进口额大幅增加35%至117.68万亿日元，出口额增加16.3%至99.62万亿日元，进出口相抵后货物贸易逆差扩大至18.06万亿日元。货物贸易巨额逆差是日本国际收支状况显著恶化的最主要原因。

服务贸易方面，由于研发及咨询等领域逆差有所扩大，2022财年服务贸易收支逆差增加至5.28万亿日元。

受益于日元贬值等原因，2022财年包括利息、红利等在内的日本海外投资收益大幅增加，达到35.56万亿日元。在货物贸易和服务贸易双双呈现巨额逆差情况下，海外投资收益保持增长是日本维持经常项目顺差的主要原因。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部