新华社东京5月11日电（记者刘春燕 钟雅）日本财务省11日公布的国际收支初步统计报告显示，受进口商品价格上涨及日元贬值等原因影响，2022财年（2022年4月至2023年3月）日本经常项目顺差比上财年大降54%。

报告显示，2022财年日本经常项目顺差为9.23万亿日元（1美元约合134日元），与上财年相比减少10.93万亿日元，连续5个财年减少，且降幅较上财年继续扩大。

货物贸易方面，2022财年进口额大幅增加35%至117.68万亿日元，出口额增加16.3%至99.62万亿日元，进出口相抵后货物贸易逆差扩大至18.06万亿日元。货物贸易巨额逆差是日本国际收支状况显著恶化的最主要原因。

服务贸易方面，由于研发及咨询等领域逆差有所扩大，2022财年服务贸易收支逆差增加至5.28万亿日元。

受益于日元贬值等原因，2022财年包括利息、红利等在内的日本海外投资收益大幅增加，达到35.56万亿日元。在货物贸易和服务贸易双双呈现巨额逆差情况下，海外投资收益保持增长是日本维持经常项目顺差的主要原因。

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