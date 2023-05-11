本报记者 李秉新

缅甸自然资源和环境保护部近期宣布将一处约550公顷的林区纳入保护范围，以防止非法采伐、维护区域生物多样性。这片林区拥有多种硬木植物和广阔草原，是许多野生动植物的栖息地。

据缅甸媒体报道，缅甸受保护的森林面积约占全国国土面积的25%，政府计划将这一比例提高至30%。缅甸自然资源和环境保护部网站刊文称，缅甸的人工林和原始森林在改善生态环境、提升民众生活质量等方面发挥着越来越重要的作用，需要持续出台措施加强森林保护。

缅甸林业资源丰富，林木种类约2300种，包括常用于建筑、家具的乔木、柚木、花梨木等硬木，以及竹类和藤木资源等，林业是该国重要的经济产业。但因采伐过度等不利因素影响，联合国粮农组织发布的2020年《全球森林资源评估报告》显示，2010年至2020年，缅甸的森林面积每年减少29万公顷。

缅甸政府持续加大森林保护力度，采取多项措施打击违法砍伐行为。自2014年4月起，缅甸政府禁止原木出口。2017年11月，缅甸国家投资委员会暂停审批使用该国原始森林出产的木材原料加工场项目。缅甸国家木材公司也制定了逐步减少木材采伐量的计划。

按照最新规定，运输林产品应持有效运输通行证，并接受林业局检查。违反规定者，将面临程度不同的罚款和6—36个月监禁。缅甸有关部门不断加强合作，加大打击林木走私力度。今年3月，缅甸自然资源和环境保护部领导的一个联合执法组在洞鸽、丹兑、拉代当等森林保护区巡视时，抓捕了11名原木走私嫌疑分子，查获68吨走私原木。

缅甸地方森林管理部门也努力加强保护森林的科普教育和法制教育。缅甸媒体报道说，政府应与民众形成合力，这包括动员濒危森林区域民众广泛参与森林保护工作，严格管理柚木、铁刀木及其他硬木物种的出口，持续加大植树造林力度等。同时，缅甸各方还将进行多方面努力，包括积极发展新产业、扩大就业等，以增加当地民众收入来源，减少盗伐滥伐行为。

（本报仰光5月10日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 17 版）

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