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中欧政商学界人士呼吁加强中欧合作

2023年05月11日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社布鲁塞尔5月9日电  （记者李骥志、康逸）欧盟中国商会与北京大学9日在布鲁塞尔联合举办聚焦“新形势下中欧经贸关系”研讨会，来自中国和欧盟政界、商界、学界的60余名与会代表呼吁中欧加强合作，共商全球治理。

　　葡萄牙前就业部长、欧洲进步研究基金会主席玛丽亚·罗德里格斯在主旨发言中说，欧中关系具有战略重要性，双方应不断加强交流。在全球治理方面，欧中双方应共同协商制定在应对气候变化、数字转型、人工智能等方面的全球规则。中国提出了全球发展倡议、全球安全倡议等，在这些领域欧中都可以加强合作。

　　欧洲智库欧洲亚洲事务研究所项目主任谷琳认为，乌克兰危机等因素使全球贸易局势更加复杂，而中国在经贸合作和新兴产业等领域为欧洲企业提供了巨大机遇。中欧之间需要增强互信、加强对话，以保护贸易线路和全球供应链安全。

　　中国驻欧盟使团团长傅聪说，中国新发展将为世界提供新机遇，中国式现代化进程将为全球发展合作开辟新前景、注入新内涵。中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。

　　北京大学副校长、经济学院院长董志勇表示，强大、稳定、健康的中欧经贸关系对世界经济复苏和发展具有重大意义，中欧合作不断深入将为动荡中的全球经济注入稳定性，为全球发展提供正能量。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月11日 17 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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