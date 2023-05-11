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塞尔维亚经济保持向好态势

本报记者  谢亚宏
2023年05月11日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　国际货币基金组织代表团日前访问塞尔维亚时表示，塞尔维亚经济保持向好态势，展现出良好韧性。国际信用评级机构标准普尔近期将塞尔维亚的经济展望调整为“稳定”。

　　塞尔维亚总理布尔纳比奇近日表示，2017年至2022年，塞尔维亚是欧洲服务出口增速最快的国家之一，增长率高达112%。今年塞尔维亚货物和服务出口额有望达到420亿欧元。

　　今年初，塞尔维亚政府在国际市场发行了总额17.5亿美元的双期欧洲债券，发行当天投资者对债券的需求总额超过110亿美元，是发行金额的6倍多。塞尔维亚在国际资本市场上的融资成功从一个视角表明，投资者对塞尔维亚经济增长前景充满信心。

　　自2017年以来，塞尔维亚国家外汇储备持续增长，今年3月底达到创纪录的214亿欧元，是2008年国际金融危机期间的两倍多。塞尔维亚国民银行（央行）表示，外汇储备增加的主要原因是外国直接投资不断流入，预计未来几年外汇储备都将处于充足水平。据统计，2022年塞尔维亚的外国直接投资创下超过44亿欧元的新纪录。

　　塞尔维亚国民银行发布公告称，在外部环境不利的条件下，投资者仍将塞尔维亚视为优质投资目的地，原因包括该国出台连续有效的经济政策，政府承诺并实施结构性改革，商业环境持续改善，外贸出口日趋多元化等。

　　为进一步推动经济社会可持续发展，塞尔维亚正在加大力度发展基础设施，促进经济绿色转型。塞尔维亚政府在2023年预算中为基础设施建设划拨的资金达到36亿欧元，计划修建从首都贝尔格莱德至北马其顿边境的高铁。在绿色经济领域，塞尔维亚国家电力公司近日发布报告称，计划在2023年至2035年投入80亿欧元以实现绿色脱碳转型，其中一半以上资金用于水电站、风电站和光伏电站的新建和升级改造，提高可再生能源发电量。

　　近年来，中塞务实合作取得丰硕成果。塞尔维亚积极参与共建“一带一路”倡议，中国企业参与建设了匈塞铁路塞尔维亚段、贝尔格莱德绕城公路等重要基建项目，助力当地经济社会发展。相关数据显示，塞尔维亚对中国的出口在过去10年增长153倍，2022年达到11亿欧元。日前，中塞双方宣布启动自贸协定谈判。塞尔维亚国内和对外贸易部部长莫米洛维奇表示，近年来，双边贸易快速发展，塞对华出口增长迅速，两国在投资和基础设施领域合作成果丰硕。塞中自贸协定将为双边经贸合作发展创造良好环境、提供有力保障，塞方愿与中方共同努力，推动自贸协定谈判早日取得积极进展。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月11日 17 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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