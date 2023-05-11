本报柏林5月10日电 （记者花放）当地时间5月10日，德国总理朔尔茨在柏林会见国务委员兼外长秦刚。

朔尔茨请秦刚转达对中国领导人的诚挚问候。朔尔茨表示，非常期待在德国举行德中第七轮政府磋商。这是一次重要的磋商，作为东道国，德方正积极筹备，愿同中方共同努力，确保取得积极成果。在世界多极化背景下，应坚持各方平等，共同维护世界和平。德方重视中国的作用和影响力，愿就乌克兰危机等重大问题同中方加强沟通。

秦刚向朔尔茨转达中国领导人的亲切问候。秦刚表示，习近平主席作出“百年未有之大变局”的战略判断，朔尔茨总理提出“全球时代转折”，两者有契合之处。面对变乱交织的世界，国际社会应加强合作，携手应对挑战。我此次访德主要目的是为两国第七轮政府磋商做准备。作为具有重要影响力的国家和全方位战略伙伴，中德加强对话合作，有利于为世界注入更多稳定性、确定性和正能量。中方期待与德方一道，推动磋商取得丰硕成果。

秦刚说，在乌克兰问题上，中方的立场就是劝和促谈。战事延宕只会造成更多苦难，应尽快停火止战，通过对话实现政治解决，寻找欧洲长治久安之道。

访问期间，秦刚还会见了德国总理外事顾问普吕特纳，并同德国外长贝尔伯克举行会谈。

《 人民日报 》（ 2023年05月11日 03 版）

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