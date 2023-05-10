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秦刚：战后国际秩序必须维护、中国国家统一必须实现

2023年05月10日22:57 | 来源：新华网
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　　新华社柏林5月10日电 当地时间5月10日，国务委员兼外长秦刚在柏林参观波茨坦会议旧址并发表讲话。

　　秦刚表示，刚才我参观了波茨坦会议旧址，历史和现实交错，令人感慨良多。1945年召开的波茨坦会议对奠定二战后国际秩序发挥了重要作用，对中国人民具有特殊的历史意义。会后发表的《波茨坦公告》重申了《开罗宣言》的规定，包括日本所窃取的包括台湾在内的中国领土应归还中国。这是世界反法西斯战争的重大成果。这是3500万中国军民用生命和鲜血换来的。

　　今天，美国口口声声要维护以规则为基础的国际秩序，却把自己当年起草的《波茨坦公告》抛在脑后，支持、纵容“台独”分裂活动，破坏战后国际秩序，损害中国主权和领土完整，中国人民决不答应。

　　秦刚说，我们要牢记历史给我们的警示：战后国际秩序必须得到维护！国际公平正义必须得到伸张！搞“台独”分裂，挑战国际公理和秩序，逆历史潮流而动，注定是绝路一条。中国国家统一必须要实现！

　　秦刚并在签名簿上留言：维护战后国际秩序、促进世界和平繁荣、实现中国国家统一。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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