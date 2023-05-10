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中国经济是今年全球增长的一大亮点——访IMF第一副总裁

2023年05月10日20:38 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电 题：中国经济是今年全球增长的一大亮点——访IMF第一副总裁

新华社记者于佳欣、王希、王秀琼

今年一季度，中国经济同比增长4.5%，实现良好开局。如何看待当前中国经济回升向好态势？这对世界经济意味着什么？当前全球经济发展还面临哪些挑战？围绕这些问题，新华社记者在北京专访了国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特。

国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特接受新华社记者专访（5月8日摄）。新华社记者 李鑫 摄

中国经济增长超预期 对全球经济复苏至关重要

“一季度中国经济的增长超出我们的预期。”谈及今年以来中国经济表现，戈皮纳特如是评价。

她分析说，拉动经济增长的一大驱动力是个人消费。随着中国优化调整防疫政策，消费需求逐步恢复，推动中国经济回升向好。

IMF今年4月发布的最新报告预测，2023年，中国经济有望增长5.2%，成为拉动亚太地区增长的关键因素。全球经济将增长2.8%，较去年进一步放缓。

戈皮纳特表示，今年发达经济体普遍增长乏力，约90%的发达经济体全年经济增速将低于去年，而新兴市场和发展中经济体预计将获得更快速的增长，“其中，中国扮演着非常重要的角色”。

“今年中国经济增速有望达到5.2%，对全球经济增长的贡献率约为三分之一，这对全球经济复苏至关重要。”她说，“中国经济是今年全球增长的一大亮点。”

国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特接受新华社记者专访（5月8日摄）。新华社记者 李鑫 摄

政策持续发力、不断深化改革将为经济注入新动能

不少国际观察人士认为，中国经济能够保持超预期增长，与中国宏观政策靠前协同发力密不可分。在采访中，戈皮纳特也表达了类似观点。

她观察到，当前一些国家通胀飙升，加大了货币政策调整难度，各国政府部门需要在遏制通胀、支持经济增长、维持金融稳定等多重目标之间权衡取舍，而中国在保持经济增长的情况下维持了较低的通胀水平。

在戈皮纳特看来，尽管目前中国经济面临外部需求下降、一些主要经济体收紧货币政策等不利因素，但中国相关经济政策空间大，能够通过财政货币政策协同发力，为经济增长注入新的动能。

戈皮纳特还表示，随着中国进一步推进结构性改革，不断放宽市场准入和优化营商环境，将能更好释放中长期增长潜力。

警惕地缘经济碎片化 呼吁加强多边合作

IMF此前发布的一份报告指出，有研究表明，全球地缘经济碎片化越严重，各国承担的成本就越高，而科技“脱钩”将显著加大贸易限制造成的损失。报告预计，全球经济经过数十年一体化后，如果现在陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。

“地缘经济碎片化将加剧贸易保护主义。”戈皮纳特强调，加强多边合作有利于稳固全球经济复苏前景。IMF呼吁各国提出务实解决方案，完善多边贸易体系，防止贸易“脱钩”、科技“脱钩”发生。

她还表示，中国经济体量巨大，在维护全球产业链、供应链稳定中扮演了重要角色。

日前，美联储宣布再次加息25个基点。在戈皮纳特看来，如果美国的通胀水平无法如预期下降，不排除进一步加息的可能，到时对世界其他地区的外溢效应或更加显著。

谈及近期美欧银行业危机，戈皮纳特表示，就目前情况看，这些事件是可控的，还没有形成重大的系统性风险。“但这并不意味着完全排除风险，这就是为什么我们一直在呼吁要提高警惕，根据需要适当加强监管。”戈皮纳特说。

(责编：苏缨翔、常红)

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