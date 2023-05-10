新华社北京5月10日电（记者曹嘉玥、董雪）外交部发言人汪文斌10日表示，中方希望阿富汗临时政府朝着正确方向迈出坚实步伐，做出切实努力，争取国际社会的理解和信任，为阿富汗进一步发展同邻国的睦邻友好关系、融入国际社会创造有利条件。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，第五次中阿巴三方外长对话达成的联合声明是阿富汗临时政府成立后首次参与发表的国际文件。这份文件中，三方明确表示不容许恐怖主义，并点名“东伊运”。请问发言人，关于阿富汗方面对打击各类踞阿恐怖组织特别是“东伊运”的承诺，中方认为是否有利于阿方获得国际认可？

汪文斌说，日前成功举行的第五次中阿巴三方外长对话，是2021年8月阿富汗局势发生重大变化后三国外长举行的对话，对新形势下延续中阿巴睦邻友好和务实合作、助力阿富汗问题政治解决、引导国际社会稳阿助阿努力发挥了重要带动作用。

“在中方大力推动下，这次三方外长对话发表了联合声明，就三国进一步深化政治、发展、安全三大领域合作达成了共识，商定了路径。”汪文斌说。

他表示，这是阿富汗临时政府参与发表的首份多边共识文件，也是阿富汗塔利班首次在不容许“东伊运”等势力从事恐怖主义行为和活动上作出书面承诺，对下步中阿关系发展以及推进地区反恐安全合作具有重要意义。

汪文斌说，作为阿富汗传统友好邻邦，中方始终认为，阿富汗不应被排除在国际社会之外，阿富汗人民的利益福祉应得到关注，阿富汗和平重建进程应受到鼓励，阿富汗主权和领土完整应得到尊重。

“同时我们也注意到，国际社会对阿富汗临时政府仍有不少关切和期待，包括希望阿富汗方面在实行温和稳健的内外政策、保障妇女儿童权益等方面取得更多进展，在打击恐怖主义方面采取更加坚定态度，拿出更多可视性成果。”汪文斌说，希望阿富汗临时政府朝着正确方向迈出坚实步伐，做出切实努力，争取国际社会的理解和信任，为阿富汗进一步发展同邻国的睦邻友好关系、融入国际社会创造有利条件。

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