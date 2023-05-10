5月9日，第十届世界华侨华人社团联谊大会举行华社之光巡礼活动，10家海外侨团被授予“华社之光”荣誉。

巡礼活动现场。

海外侨团众多，为何授予这10家？答案在褒奖词里。一篇篇褒奖词，展现了海外侨团心系桑梓、情系祖国的赤子之心，反映出他们在维护侨胞权益、融入主流社会、弘扬中华文化、促进中外交流等方面作出的突出贡献，彰显融通中外、推动共筑人类命运共同体的积极作为。

【柬埔寨华人理事总会】

柬埔寨华人理事总会成立33年，是柬埔寨最大的华侨华人社团。他们凝聚全柬侨胞力量，在战后携手重建美好家园，积极弘扬中华传统文化，稳步建设完整华教体系，架设起中柬世代友好交往的桥梁。

褒奖词：积力所举，你们在硝烟散尽后妥善安放乡情；众智所为，你们躬耕华教，三尺讲台传道育人，一撇一捺留根铸魂。33年，见证着家园的兴衰流转，凝结着华社的成长足音。

【匈牙利华星艺术团】

匈牙利华星艺术团成立7年来，践行华星精神，沿着“一带一路”点燃中华文化的星星之火，在异域他乡打造高水平、本土化的中华文化展示舞台，为中欧文化交流与合作谱写新篇章。

褒奖词：你们点燃的文化星火，簇燃迸发，交融绽放，沐阳光雨露，焕灼灼光华。你们是醉心中华文化的守护者，更是推动文化交流的架桥人。

【特立尼达和多巴哥中华总会】

特立尼达和多巴哥中华总会成立67年来，推动华人工商业发展，为当地经济社会繁荣发展贡献力量，促进中特民间友好交往，展现出中华民族坚忍不拔的奋斗精神、团结友爱的传统美德和乐善好施的高尚品格。

褒奖词：自强不息，你们跟随200余年前远涉重洋的前辈脚步；厚德载物，你们延续中华民族美美与共的传统理想。成立60余年，你们始终肩负“桥梁”责任，步履不停。山高水远，血浓情近。

【缅甸中华总商会】

缅甸中华总商会成立114年来，是缅华社会历史最悠久、最有影响力的社团之一，缅甸中华总商会广泛联系华侨华人，深化中缅经贸文化交流合作，热心慈善公益和发展华文教育，坚定拥护祖国和平统一，为增进中缅友谊作出突出贡献。

褒奖词：博施济众，筑起35万民众的疫苗屏障；通商惠工，书写“胞波情长”的友谊篇章。在“一带一路”上，播撒民心相通的种子；在华校课堂上，架起文化交融的桥梁。过百岁仍老当益壮，饮一江水情谊越流越长。

【美国（旧金山）中华总商会】

美国（旧金山）中华总商会成立171年来，不断凝聚华人力量，不仅为繁荣华埠经济、保护华商权益、促进华人融入当地主流社会贡献良多，更致力融通中美、弘扬中华传统文化，倾心构筑中美民间友好的基石。

褒奖词：历史的风尘滚滚，湾区的洋流依旧。171年，为华人权益奔走疾呼，为中美民间友好砥砺前行。每年新春的旧金山唐人街，万人空巷，星月同辉，东风夜放花千树，宝马雕车香满路，蓦然回首，你们始终为同胞撑着雨中的伞。

【马达加斯加华商总会】

马达加斯加华商总会成立16年来，注重凝聚侨心、维护侨益，推动旅马侨胞与当地社会和睦相处、合作共赢，助力扩大中马经贸合作和促进友好关系，为马达加斯加及家乡各项事业发展作出重要贡献。

褒奖词：应时而生，你们以聚沙成塔之心力，凝聚在马侨胞。情系桑梓，你们以中马友好为担当，寻求和谐共赢。共建“一带一路”，你们争做“桥梁纽带”，助力中非合作多元可能；联通中外四方，你们展现华商风貌，把握国际市场崭新机遇。

【阿根廷布宜诺斯艾利斯华助中心】

阿根廷布宜诺斯艾利斯华助中心成立7年来，积极践行“关爱、帮扶、融入”的华助理念和宗旨，倾力维护侨胞安全权益、扶助困难侨胞、助力侨界防疫抗疫、热心慈善公益活动，展现出新时代大国侨民的良好风范，不断夯实中阿友好的民间基础。

褒奖词：善做善为，你们是为侨服务的“热心人”；以侨架桥，你们是民间交流的“生力军”。为侨胞解难事、做好事、办实事，诠释“关爱、帮扶、融入”的华助理念。为中阿交流铺道路、搭桥梁、连纽带，展现新时代大国侨民的良好风范。

【菲律宾菲华联谊总会】

菲律宾菲华联谊总会成立49年来，坚持广泛联系团结在菲同胞，积极促进华社团结和谐，持续传播中华传统文化，热心帮扶当地贫困民众，助力华侨华人融入主流社会，矢志不渝推动中菲友好。

褒奖词：脚踏荆棘，矢志不渝。从国家建交，到设立友城，你们穿针引线，铺路搭桥。中华文化一丝一缕系心间，家乡建设一草一木总关情。你们促中菲友谊，绵绵用力，久久为功。

【新西兰华侨华人联合会】

新西兰华侨华人联合会成立5年来，定期开展公益慈善活动，积极推广中华传统文化，为侨胞排解乡愁打造精神家园，也为新西兰民众感受中华历史文化打开重要窗口，为中新民间友好搭建桥梁。

褒奖词：以情暖心，你们以善行传递善心，诠释“龙”的精神。以文会友，你们为侨胞排解乡愁，打造一方精神家园。文明如水，润物无声。你们让新西兰民众看到中华文化之美，让多元文化之花更加绚烂多姿。

【米兰华侨华人工商会】

米兰华侨华人工商会成立77年来，坚持团结互动、扶危救困，疫情期间帮扶救助染疫同胞，引领构建和谐侨社；坚持守望相助、和睦共荣，发起“驰援意大利”慈善活动，积极融入和回馈当地主流社会，不断提升华裔族群形象。

褒奖词：疫路多艰，你们建起“方舱医院”，用爱心守护同胞健康；共克时艰，你们驰援住在国民众，用善行温暖“第二故乡”。七十七载栉风沐雨，你们扶弱济困，为侨服务“永不打烊”，你们团结一心，建设侨社和睦繁荣。

(责编：苏缨翔、常红)