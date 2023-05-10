新华社北京5月9日电 题：开启中国-中亚合作新时代

新华社记者杨德洪

中国同中亚五国是命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则，中国-中亚国家关系和双边合作走过了“黄金三十年”。即将在西安举行的中国-中亚峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义，将擘画中国-中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。

中国-中亚峰会将推动中国-中亚国家战略互信不断深化。中国同中亚国家是友好邻邦和全面战略伙伴。10年来，在习近平主席和五国元首的战略引领下，双方合作取得一系列历史性、突破性成就。2022年初，中国同中亚五国建交30周年视频峰会举行，中国同中亚合作机制应运而生。2022年9月，习近平主席对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进行国事访问，并在出席上合组织成员国元首理事会第二十二次会议期间同中亚国家领导人分别会晤。中国-中亚峰会是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，各国元首将回顾中国-中亚关系发展历程，就中国-中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见。

4月25日，南航工作人员在为旅客办理值机手续。4月25日，一架中国南方航空CZ6015航班从乌鲁木齐地窝堡国际机场起飞，前往土库曼斯坦首都阿什哈巴德。南航新疆分公司介绍，这是目前国内恢复的首条飞往土库曼斯坦的国际航线。该航线恢复后，标志着我国新疆与中亚五国航线全面恢复。（新华社记者 王菲 摄）

中国-中亚峰会将为高质量共建“一带一路”注入新动力。2013年，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出“丝绸之路经济带”倡议，中亚成为“一带一路”首倡之地。中亚国家是最早公开支持倡议的国家，也是共建“一带一路”合作的先行者。10年来，中亚五国积极参与“一带一路”建设，中国同中亚国家对接发展战略，各国间政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通显著加强。共建“一带一路”合作成果丰硕，得到各国承认，中亚地区成为高质量共建“一带一路”示范区。中国-中亚峰会期间，各方将就如何进一步高质量共建“一带一路”进行探讨。哈萨克斯坦《实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫表示相信，本次峰会的召开将有力推动共建“一带一路”继续发展。

中国-中亚峰会将为深化务实合作规划新蓝图。中国与哈萨克斯坦发展永久全面战略伙伴关系，与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦保持全面战略伙伴关系，当前，中国-中亚合作处于历史最高水平。互利合作给各国和人民带来实打实的好处。中国是中亚五国最大的贸易和投资伙伴，2022年中国与中亚五国贸易额达到702亿美元，创历史新高。截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元。各国元首将在西安峰会上回顾友好交往历史，梳理合作成果，提出新的合作倡议，扎实、高效推进中国-中亚全方位、深层次、多维度合作，打造深度互补、高度共赢的合作新格局。

这是甘肃兰石集团出口土库曼斯坦的陆地钻机（资料照片）。新华社发

中国-中亚峰会将为维护地区安全作出新贡献。中国和中亚国家唇齿相依、安危与共，面对变乱交织的世界，推进中国同中亚国家关系对双方和地区和平发展都至关重要。中国和中亚国家依托双边和上海合作组织、亚信等多边平台，在合力打击“三股势力”等方面合作成效显著，有效保证了各国和地区安全。各方尊重彼此根据本国国情选择的发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，坚决反对外部势力干涉内政，不允许任何人、任何势力在中亚制造混乱和动荡。吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫表示，中国-中亚机制的所有参与方都是近邻，任何一个国家的成就或者问题都会对整个地区发展产生深远影响。各方在峰会上将重申在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持的一贯立场，就阿富汗等地区和国际热点问题交换意见，发出捍卫多边主义、共同维护地区以及世界和平与安全的共同声音。

乘风破浪，顺势而为。中国-中亚合作因应双方合作需要，符合六国人民期待，顺应时代潮流大势。此次峰会必将开启中国-中亚合作新时代，助力打造更加紧密的中国-中亚命运共同体，谱写中国同中亚国家关系更加美好的明天。

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