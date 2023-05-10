新华社印度尼西亚纳闽巴霍5月10日电（记者汪奥娜 曲俊雅）第42届东盟峰会10日在印度尼西亚东部旅游小城纳闽巴霍开幕。印尼总统佐科呼吁成员国加强团结与经济一体化。

佐科在开幕致辞中说，团结将使东盟在和平与发展中发挥核心作用。未来，东盟必须加强经济一体化，加强包容性合作，包括实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加强卫生、食品和能源架构建设，并维持金融稳定。

今年东盟峰会主题为“东盟要旨：增长的中心”。轮值主席国印尼表示，希望东盟将继续作为地区经济发展中心，保持经济快速、包容和持续性增长。

本次东盟峰会预计将通过东帝汶成为东盟正式成员国的路线图。去年11月在柬埔寨举行的第40届和41届东盟峰会上，东盟成员国原则上同意接纳东帝汶为成员国，并表示将帮助东帝汶制定成为正式成员国的路线图。

东盟峰会一般每年召开两次，上半年和下半年各举行一次。东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

(责编：刘叶婷、崔越)