新华社布鲁塞尔5月9日电（记者李骥志 康逸）欧盟中国商会与北京大学9日在布鲁塞尔联合举办聚焦“新形势下中欧经贸关系”研讨会，来自中国和欧盟政界、商界、学界的60余名与会代表呼吁中欧加强合作，共商全球治理。

葡萄牙前就业部长、欧洲进步研究基金会主席玛丽亚·罗德里格斯在主旨发言中说，欧中关系具有战略重要性，双方应不断加强交流。在全球治理方面，欧中双方应共同协商制定在应对气候变化、数字转型、人工智能等方面的全球规则。中国提出了全球安全倡议、全球发展倡议等，在这些领域欧中都可以加强合作。

欧洲智库欧洲亚洲事务研究所项目主任谷琳认为，乌克兰危机等因素使全球贸易局势更加复杂，而中国在经贸合作和新兴产业等领域为欧洲企业提供了巨大机遇。中欧之间需要增强互信、加强对话，以保护贸易线路和全球供应链安全。

欧盟日本商会秘书长前田翔三表示，中国与欧盟之间的经贸合作对包括日本在内的全球经济而言非常重要。

中国驻欧盟使团团长傅聪说，中国新发展将为世界提供新机遇，中国式现代化进程将为全球发展合作开辟新前景、注入新内涵。中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。

北京大学副校长、经济学院院长董志勇表示，强大、稳定、健康的中欧经贸关系对世界经济复苏和发展具有重大意义，中欧合作不断深入将为动荡中的全球经济注入稳定性，为全球发展提供正能量。

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