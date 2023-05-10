新华社北京5月10日电 加拿大滑铁卢大学日前发布公报说，该校研究人员首次完成对加拿大电子垃圾的全面评估。结果显示，在过去20年里，加拿大人均产生的电子垃圾增加了两倍多，仅2020年一年，加拿大的电子垃圾总量就将近100万吨。

研究结果还显示，在加拿大，平均每人产生的电子垃圾从2000年的8.3公斤增加到2020年的25.3公斤。预计该国电子垃圾在不久的将来会继续增加。研究强调需要积极预测，以更好地管理不断发展的电子行业。

这项研究认为，加拿大电子垃圾的增加可能归因于消费者习惯和该国不断增长的人口。随着家庭数量的增加，消费也在增加。研究发现，从体积上看，冰箱和洗衣机等大型家用电器在电子垃圾中占主流地位，体积较小的物品则在数量上占了大头；从具体分类看，家用照明设备在电子垃圾中排行前列，其次是玩具和运动器材，以及手机和笔记本电脑等通信设备。

研究人员表示，这项研究为决策者设定减少和回收电子垃圾的目标提供了有用参考。

这项研究已发表在国际期刊《危害材料杂志》上。

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