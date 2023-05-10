新华社北京5月10日电（记者韩冰 郭雨祺）今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。欧洲智库布鲁盖尔研究所日前发布报告说，十年来，“一带一路”倡议经受住多重挑战和考验，在全球范围内受到广泛好评，发展中国家对“一带一路”感情尤其坚韧。

这篇题为《“一带一路”倡议的全球认知趋势》的报告提取近150个国家的主流媒体报道数据，并在此基础上就全球舆论对“一带一路”的关注度和情感指向进行了定量分析。

报告说，统计发现，十年来，“一带一路”的全球关注度显著上升。报告指出，近年来，大量研究文献证实，在“一带一路”框架下，中国通过贸易和投资渠道为沿线国家带来实实在在的利益，在发展援助方面发挥了补充世界银行、亚洲开发银行等机构的作用，为沿线国家带来新发展机遇。

报告说，统计发现，截至2022年年末，世界绝大多数国家媒体对于“一带一路”报道的平均和中位情感值均为正值。报告强调，这意味着“一带一路”倡议在全球范围内得到“相当积极的认可”。

报告注意到，尽管新冠疫情、西方炒作抹黑等因素给“一带一路”带来挑战，但从中亚到撒哈拉以南非洲，再到中东北非等地区，广大发展中国家对“一带一路”的报道基调始终正面积极，显示发展中国家对“一带一路”的感情难以被撼动。

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