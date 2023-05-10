新华社北京5月10日电 联合国机构国际移民组织9日说，自4月中旬以来，苏丹武装部队和快速支援部队的武装冲突已导致境内超过70万人流离失所。这一数字较一周前翻了一番。

国际移民组织发言人保罗·狄龙当天在瑞士日内瓦举行的一场新闻发布会上公布上述数据。根据这一组织的统计数据，上周苏丹境内因冲突而流离失所的人数大约为34万。

5月2日，在埃及南部阿斯旺省的一处汽车站，一名工作人员为逃离苏丹进入埃及的难民发放水。新华社发（拉德万摄）

狄龙说：“现阶段，他们（流离失所者）很难拿到钱。自动取款机无法工作，银行系统也不运转。燃料价格高昂，难以得到。”

目前尚不清楚这些流离失所者是否正试图前往苏丹与邻国交界地带。联合国难民署说，自冲突爆发以来，已有至少15万人从苏丹境内逃到埃及、南苏丹、乍得等邻国。

世界卫生组织9日在同一场新闻发布会上通报，这场冲突已导致604人死亡、超过5000人受伤。

5月2日，逃离苏丹的难民抵达埃及南部阿斯旺省的一处汽车站（手机拍摄）。新华社发（拉德万摄）

联合国方面说，冲突爆发前，苏丹4600万人口中大约三分之一依赖人道主义援助。如果战事持续，苏丹面临严重粮食不安全的人口可能增加200万至250万。

自4月15日以来，苏丹武装部队和快速支援部队在喀土穆等地发生武装冲突，互相指责对方挑起冲突。冲突双方本月6日分别派遣代表前往沙特阿拉伯红海港口城市吉达讨论人道主义停火，这一对话被沙特和美国称为“谈判前的对话”。

沙特一名外交官8日说，对话现阶段没有取得重大进展。这意味着苏丹恐难以在短期内实现停火。（张旌）

(责编：刘叶婷、崔越)