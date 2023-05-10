日前，一则描述“苏丹武装冲突人员帮助中国同胞修轮胎”的帖子在网上热传。记者近日专访了这一事件的亲历者之一岳远志，他讲述了4月中旬苏丹爆发冲突后自己在首都喀土穆紧急转移，后在祖国有关部门帮助下，从喀土穆前往苏丹港，再渡过红海、经沙特回国的撤离之旅。

岳远志（右二）在苏丹与当地朋友合影。受访者供图

火箭弹从楼顶划过 住宅外墙满是枪眼

岳远志今年39岁，来自河南郑州，两年前来到苏丹从事矿业工作，撤离之前居住在喀土穆。

4月15日，苏丹多地突发武装冲突。当天早晨，岳远志还没起床就听到窗外枪响，“非常吓人”；没过多久，他就看到战机从住宅楼顶飞过，“嗖的一声发射火箭弹，前面传来剧烈的爆炸声”……

岳远志的住所距离冲突方之一、快速支援部队的营区很近，直线距离约1公里，而营区附近交火十分激烈，他的住宅外墙上满是枪眼。

这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

无奈之下，岳远志冒着枪林弹雨搬到相对安全的朋友家里。一路上，他看到武装人员将街道封锁，耳边枪声、爆炸声此起彼伏，远处建筑物浓烟滚滚。

转移通关时，岳远志亮出自己中国人身份，负责封锁的武装人员随即将他放行。

五星红旗令同胞们心中充满安全感

“喀土穆连夜激战让人难以入眠，当地手机与互联网信号时断时续，有时候给家人报平安都很困难。”岳远志说，犹如及时雨般，“中国驻苏丹使馆计划组织中国公民集中撤离的消息传来，大家都十分激动”。

当地时间4月25日凌晨，中国驻苏丹使馆通知岳远志准备好撤离。“在凌晨两点打来的电话中，使馆工作人员告诉我早上在使馆集合，要撤离了，我高兴坏了！”

4月29日，在北京首都国际机场，一位拿着国旗和护照的公民等待入境。新华社发（王春晖摄）

挂下电话，岳远志赶紧和朋友们把3辆车加满油，装上一些物资，早上5点就抵达了中国驻苏丹使馆。

“使馆附近都是在苏丹工作的同胞们，工作人员身着防弹衣维持秩序。”岳远志看到，很多同胞把五星红旗贴在大巴等撤离车辆的前方、侧面等醒目位置，自己也和朋友把国旗贴在了3辆车的车头上。

岳远志一行等自驾人员先于大部队撤离前往苏丹港。他们途中还搭载了几名中国留学生，沿途看到了很多悲惨景象：遍地弹壳、被毁的车辆、浓烟滚滚的楼房、难民一家老小步行逃出城……

车辆爆胎 苏丹武装冲突人员帮修车

岳远志和朋友驾车行驶到喀土穆北部时，因一辆车爆胎而被迫停下。“刚开始就知道那个轮胎快不行了，不过附近枪声不断，也找不到轮胎配件，只能硬着头皮走，后来果然爆胎了。”

不久后，几辆军事巡逻车停在了附近，车上人员荷枪实弹。情急之下，岳远志壮着胆子上前向对方求助。“我过去跟他们打招呼，把情况简单说明了一下。”岳远志说。还好，对方应承了下来，帮忙把受损轮胎卸下拉去修理。

上图为岳远志驾车从喀土穆撤离到苏丹港途中拍摄。受访者供图

在等待过程中，不断有军事巡逻车路过和停留，附近一度有6辆车集结，把道路封死。

终于，对方拉回了修好的轮胎，帮助岳远志和朋友们装好，他们得以继续前行。一路上，他们经历了6道关卡，一次次被拦下盘查。

中转苏丹港 乘祖国军舰横渡红海

当撤离的中国同胞晚间抵达苏丹港中转站后，中国港湾的人员热情地接待了他们。岳远志说：“我们在那里住了两天，他们管我们吃喝，把办公的地方都让给我们睡觉，自己搭个棚子在外面睡……”

4月29日，从苏丹撤离的中国公民乘坐中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。新华社记者王海洲摄

“抵达港口区域，只见巨大的军舰矗立，悬挂着的五星红旗迎风飘扬，船舷亮出‘接大家回家’的醒目标语。在场几乎所有同胞眼泪一下子就流了出来，人群不停高呼‘祖国万岁’‘感谢祖国’。几百名同胞齐声歌唱国歌，现场歌声久久回响。”岳远志激动地说。

他告诉记者，“军舰在红海航行途中，官兵把食物一箱一箱地拿过来。吃饭也是同胞们优先，香喷喷的水煮肉片，是我出国这两年吃的最香的饭菜。”

乘军舰渡过红海后，岳远志等人抵达沙特港口城市吉达。当地时间4月30日晚上，岳远志等乘坐飞机从吉达起飞，经新加坡中转后安全飞抵祖国。

“从危险动荡中平安回国，让我更深切地感受到了‘祖国是人民最坚实可靠、最坚强有力的后盾’这句话的含义。有一种底气，是‘祖国接你回家’，有一种安全，是‘飘扬的五星红旗’。”（记者：马意翀、刘振坤；编辑：徐晓蕾、王丰丰、杜逾舸、梁尚刚、陈玉芬）

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