新华社联合国5月9日电 中国常驻联合国副代表戴兵9日在安理会审议阿卜耶伊局势时发言说，中方希望阿卜耶伊问题不要更多受到苏丹冲突的负面影响，希望有关方面继续为解决阿卜耶伊最终地位问题不断积累有利条件。

戴兵说，苏丹和南苏丹是阿卜耶伊问题当事国，政治解决阿卜耶伊问题离不开双方的对话合作。前段时期，苏丹和南苏丹双边关系改善，两国领导人就阿卜耶伊局势保持密切沟通，考虑在边境组建联合安全部队，并就解决阿卜耶伊最终地位问题作出积极表态。中方对此感到鼓舞。遗憾的是，当前苏丹国内局势陷入动荡，对解决阿卜耶伊问题带来复杂影响。中方希望苏丹早日实现停火止战，相信苏丹和南苏丹能够延续对话合作势头，落实既已达成的共识。

戴兵表示，部族关系是实现阿卜耶伊地区长治久安的关键。中方呼吁相关部族停止敌对行动，保持对话接触，实现和睦共处。国际社会在关注苏丹局势的同时，应继续重视解决阿卜耶伊地区人民面临的人道和发展挑战，加强粮食、药品等基本物资援助，提供教育、职业培训、农牧业指导等发展支持。

戴兵说，中方赞赏联合国阿卜耶伊临时安全部队（联阿安全部队）为维护阿卜耶伊地区和平稳定作出的不懈努力，对联阿安全部队重组工作即将完成以及相关出兵国所作努力表示欢迎。中方将继续坚定履行和平使命，以实际行动支持联阿安全部队工作，为阿卜耶伊地区安全稳定贡献力量。

阿卜耶伊地区面积约1万平方公里，是苏丹与南苏丹之间存在争议的地区之一。2011年6月，联合国安理会决定成立联阿安全部队，负责监督苏丹和南苏丹从阿卜耶伊地区分别撤出各自部队。

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