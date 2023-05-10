新华社柏林5月9日电 当地时间5月9日，国务委员兼外长秦刚在柏林同德国外长贝尔伯克共同会见记者。

秦刚表示，我此次访德主要目的是为即将举行的第七轮中德政府磋商做准备。这将是疫情发生以来双方首次线下举行政府磋商，也是两国新一届政府的首次全面对接。双方一致同意全力筹备好此次磋商，为未来一个时期各领域务实合作做出全面规划。双方同意加大在多边领域协调力度，加强在COP28、生物多样性等方面的合作。

秦刚强调，中德作为世界上主要经济大国和全方位战略伙伴，应从两国人民的根本利益和全人类的长远福祉出发，坚持战略自主、增进政治互信、加强团结合作。中方愿与德方一道，做全球经济复苏的推动者、世界和平稳定的维护者、战后国际秩序的捍卫者。双方应维护和发展好现有合作，为两国企业合作营造良好环境和稳定预期，为全球经济提供更强大增长动能。欧洲经历过两次世界大战和冷战。实现共同安全永久和平是德国思想家康德的梦想，持久和平是构建人类命运共同体的重要目标，中欧应共同建设持久和平、普遍安全的美好明天。台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分。任何真心希望台海和平稳定的一方，真心致力于维护国际秩序的一方，都应该切实恪守一中原则，坚决反对一切“台独”行径。

秦刚表示，乌克兰问题高度复杂，简单化、情绪化不是解决方案，只有保持冷静理性，为政治解决创造条件，才是出路。中国不是冲突制造者，也不是冲突参与方，而是和平的倡导者，和谈的推动者。希望德方发挥引领作用，为构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架提出具体方案。

秦刚说，今天是“欧洲日”，今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年。中国支持欧洲人民选择的发展道路，支持欧洲战略自主，始终保持对欧政策稳定连续。中国是欧洲应对风险挑战的关键伙伴，欢迎欧洲继续分享中国市场机遇和发展红利，实现中国式现代化和欧洲一体化的共同发展。

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