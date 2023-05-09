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刘国中出席中国－太平洋岛国农渔业部长会议开幕式并致辞

2023年05月09日20:46 | 来源：新华网
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新华社南京5月9日电 2023年中国－太平洋岛国农渔业部长会议9日在南京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席开幕式并致辞。

刘国中表示，中国政府高度重视加强与太平洋岛国农渔业合作。习近平主席两次同建交太平洋岛国领导人集体会晤，为深化全方位合作指明了方向。在双方领导人的战略引领下，中国和太平洋岛国农渔业合作取得丰硕成果。本次会议以“构建新时期中国－太平洋岛国农渔业全方位合作平台，助力岛国农渔业可持续发展”为主题，对于双方更好保障粮食安全、促进海洋保护和可持续利用、加快实现农业现代化具有重要意义。

刘国中指出，中国始终是太平洋岛国志同道合的好朋友、风雨同舟的好兄弟、并肩前行的好伙伴。中方愿深化同岛国在农渔业领域务实合作，发挥互补优势，提升经贸合作水平，密切人员交往，加强多边协调，共同发展经济、改善民生。希望以本次会议为契机，推动双方农渔业合作迈上新台阶，为构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体作出新贡献。

太平洋岛国农渔业部长及驻华使节，联合国粮农组织等国际组织代表，国内相关部委、有关省市农渔业部门代表等共约150人参加了开幕式。

(责编：苏缨翔、常红)

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