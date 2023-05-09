新华网北京5月9日电（何媛）“世界经济新发展与国家经济安全”专家研讨会8日在北京师范大学举行，与会专家学者就新的国际形势下如何更好统筹发展和安全等话题进行了深入探讨。

本次研讨会由北京师范大学经济与工商管理学院和国家安全与应急管理学院联合主办。来自中国社会科学院、对外经济贸易大学、清华大学、中国国际经济交流中心、首都经济贸易大学、商务部研究院、北京师范大学等高校以及研究机构的专家学者出席了研讨会。

图为北京师范大学“世界经济新发展与国家经济安全”专家研讨会活动现场合影。（活动主办方供图）

北京师范大学校长助理、国家安全与应急管理学院院长汪明发表致辞说，本次研讨会的主题既符合当下，也关注未来。国家经济安全既是国家的命脉问题，也是关系每个老百姓日常生活的基础性问题，全社会需要提高对国家经济安全问题的重视和常识性理解。

北京师范大学经济与工商管理学院院长戚聿东在致辞中表示，研讨会对我国如何更好应对外部冲击、维护国家经济安全以及实现经济高质量发展具有重要现实意义。

会上，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕、对外经济贸易大学校长赵忠秀、首都经济贸易大学副校长李小牧、中国国际经济交流中心科研信息部副部长王晓红、清华大学经济管理学院教授陆毅、商务部研究院国际发展合作研究所所长王泺、北京师范大学经济与工商管理学院国际经济与贸易系主任魏浩等围绕相关主题，进行了专家主旨发言。

会后，聚焦国家经济安全、针对本科生以及研究生教育的教材《国家经济安全概论》正式发布。主编魏浩说，该教材从整体视角介绍了国家经济安全的影响因素与挑战、相关理论、监测预警、保障措施等，也以专题的形式重点介绍了产业、金融、资源、科技等国家经济安全的9个重要领域。

《国家经济安全概论》》（活动主办方供图）

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