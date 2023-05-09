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成都中欧班列推动四川进出口冷链业务发展

2023年05月09日18:18 | 来源：新华网
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　　新华社成都5月9日电（记者李力可）5月9日，20吨四川产鳗鱼加工制品搭乘中欧班列出口俄罗斯，班列经霍尔果斯口岸出境，预计十余天后到达俄罗斯谢利亚季诺。此前，从莫斯科发运至成都的进口肉类冷链班列也已于5月7日到达阿拉山口。今年以来，在中欧班列支撑下，成都进出口鲜活品、加工食品等冷链业务快速发展。

　　此次发货方成都市海光食品有限公司董事长沈明国介绍，该公司在四川宜宾的养鳗场每年能养殖出活鳗1200吨至1300吨，加工熟制烤鳗产品产量约800吨，2022年出口额达1.5亿元人民币。

　　“中欧班列具有较成熟的冷链运输技术，且开行稳定、性价比高。企业物流成本可降低50%。”沈明国说。

　　据悉，成都国际铁路港肉类进境指定监管场地拥有1000平方米冷冻（冷藏）集装箱堆场，15000平方米冷链查验和储存一体化设施，贮存能力达3000吨，已投运冷链仓储体量约155万立方米。

　　“成都国际铁路班列将发挥国际物流战略通道作用，衔接国内外市场和客户资源，强化欧洲肉类、东南亚水果进口冷链运输组织，通过肉类进境指定监管场地常态化开展肉类国际贸易，进一步提升冷链物流供应链组织能力，高质量建设国家骨干冷链物流基地。”成都国际铁路班列有限公司副总经理王伟琨说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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