新华社东京5月9日电（记者刘春燕 钟雅）日本厚生劳动省9日公布的初步统计结果显示，受通胀高企影响，扣除物价上涨因素后3月日本实际工资收入同比下降2.9%，连续12个月同比减少。

统计结果显示，3月日本劳动者人均名义现金工资约为29.11万日元（约合2140美元），同比增长0.8%。

去年以来，由于进口商品价格大幅上涨并持续向下游转嫁，日本通胀水平不断攀升。总务省公布的数据显示，今年3月去除生鲜食品后日本核心消费价格指数同比上升3.1%。

此间媒体和专家指出，虽然日本名义工资目前呈现增长势头，但与物价上涨幅度相比力度不足，工资涨幅远不及物价涨幅。实际工资水平持续下降会令家庭购买力受到抑制，或导致消费停滞，拖累日本经济复苏。

总务省当天公布的调查结果显示，与去年同期相比，3月日本2人及以上家庭平均消费支出扣除物价因素后实际减少1.9%，与上月相比则减少0.8%。构成消费支出的十个大项中，食品、教育等五项开支低于去年同期水平。与疫情发生前的2019年同期相比，家庭消费开支实际下降4.2%。

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