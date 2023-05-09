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记者手记：一名黑人青年的死亡与美国社会病的死结

2023年05月09日14:52 | 来源：新华网
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新华社纽约5月8日电 记者手记：一名黑人青年的死亡与美国社会病的死结

新华社记者徐兴堂

5月1日下午，30岁的黑人青年乔丹·尼利在纽约地铁上遭一名叫丹尼尔·潘尼的退伍军人扼喉身亡。美国每天都发生成百上千起非正常死亡事件，但尼利死因的独特性引发了超乎寻常的社会震荡。

连日来，大批市民在纽约市区集会抗议，对尼利的死表达不满，要求严惩杀人凶手。

死者尼利的身份很有代表性：非洲裔，模仿迈克尔·杰克逊惟妙惟肖的街头舞者，也是街头流浪的无家可归者。肇事者潘尼是24岁的白人退伍军人。涉案双方的族裔身份也成为人们关注的焦点。

纽约警方将潘尼从案发现场带走进行初步询问后释放，成为抗议爆发的导火索。人们高举标语牌，要求“逮捕凶手”“伸张正义”。纽约联邦众议员奥卡西奥-科尔特斯直呼这是“谋杀”，指责当权者妖魔化穷人，保护、放纵凶手。纽约市长则不得不出面强调调查仍在进行中，要到调查结束才清楚事实。

美国民权与人权领袖会议主席玛雅·威利在社交媒体上发文说：“尼利本该活着；尼利本该有个家；尼利本该有足够的食物；尼利本该得到他需要的帮助；尼利有权活着；我们都应享有公共安全，包括尼利！”

“我无法呼吸！”6日冲进地铁站逼停列车的示威者向警察喊道。这个标志性的口号始自2020年5月非洲裔男子弗洛伊德遭白人警察跪压颈部窒息死亡的事件，那次抗议活动蔓延至全美各地。尽管弗洛伊德案在种族歧视问题上对美国社会产生巨大冲击，但此后类似事件仍不断发生，甚至呈现越来越多的趋势。

这类事件没有一个是孤立的，它们都与种族歧视、贫富差距、无家可归等密切相关。

就像类似的其他案件一样，尼利案凸显出美国各种社会病纠缠在一起形成的怪圈：尼利所属的非洲裔族群处于美国社会的最底层，他们的家庭无力负担孩子的教育费用，得不到良好教育的年轻一代难以找到好的工作，很多人只好“混社会”，他们的下一代会继续这种恶性循环。

普林斯顿大学教授、社会学家马修·德斯蒙德的新书《美国的贫困》说，过去50年里，美国的贫困状况几乎没有改善，更让人吃惊的是不同种族间贫富差距的拉大，“黑人被系统性地排除在国家的土地和财富之外，这已成为我们代代传承的传统了”。2019年，白人家庭的净资产中位数为18.82万美元，而非洲裔家庭只有2.41万美元。

美国住房和城市发展部的最新数据显示，2022年美国仍有58.2万人像尼利一样无家可归。

据现场目击者回忆，案发前尼利一进地铁车厢就高喊“受够了，我饿！”“我不想再当穷光蛋，我什么吃的都没有……我完了！”他的呐喊透露出绝望，直到潘尼扼住他的喉咙。

此案的调查还在进行中，按照此前类似案件的处理，无论结果如何都会引起一部分人的愤怒与不满。可预见的是，尼利的死不会推动社会问题的解决，只会进一步加深社会的撕裂。某一天又会有类似的案件来唤醒美国人的记忆。

(责编：刘叶婷、崔越)

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