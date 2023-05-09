新华社苏丹苏丹港5月8日电 苏丹武装部队与快速支援部队的冲突8日仍在持续，集中于首都喀土穆地区。沙特阿拉伯外交官表示，苏丹冲突双方在沙特红海港口城市吉达的停火对话没有取得重大进展。

据当地媒体报道，从8日清晨至深夜，喀土穆枪炮声不断，苏丹武装部队战机不时掠过城市上空，快速支援部队以高射炮反击。

苏丹武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉8日在接受埃及媒体卫星电话采访时表示，目前苏丹全境只有喀土穆还在交火，他指责快速支援部队以民宅、公共服务机构为掩护并攻击联合国儿童基金会、非洲联盟等组织在当地的驻地。

布尔汉说，如果快速支援部队不离开居民区，就不可能谈论停火日期。布尔汉拒绝将苏丹问题国际化，强调和平解决方案是解决苏丹当前危机的最佳方式，“（我们）不想被强加外部条件”。

快速支援部队8日通过社交媒体发表声明说，在围攻苏丹武装部队总司令部后，“一名少将率领130名武装部队人员投降”。不过，苏丹武装部队未证实这一消息。

就停火对话问题，沙特阿拉伯一名外交官8日对媒体表示，苏丹冲突双方在沙特吉达举行的对话已进入第三天，现阶段没有取得重大进展。他表示，冲突双方均认为己方有能力在交火中获胜，因此永久性停火话题无法出现在谈判桌上。

冲突发生以来，喀土穆大部分地区停水停电，移动通讯时断时续，生活物资极度匮乏。连日来，当地社交媒体时常曝出不明身份武装人员抢劫民宅和部分当地民众哄抢银行的画面。

苏丹各政治团体8日纷纷发表声明，呼吁冲突双方承担责任，采取必要安全措施，尽快实现停火并寻求全面政治解决方案。（参与记者：王昊、王丙飞）

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