5月8日，参赛者在埃及伊斯梅利亚省的苏伊士运河大学举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛上作主题演讲。新华社记者隋先凯摄

新华社埃及伊斯梅利亚5月8日电（记者姚兵）第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛8日在位于埃及伊斯梅利亚省的苏伊士运河大学落下帷幕。

本次比赛由中国驻埃及大使馆教科处主办，埃及苏伊士运河大学孔子学院协办，包含主题演讲、才艺表演和知识问答三个环节。来自开罗大学、艾因沙姆斯大学、苏伊士运河大学等6所高校的12名选手参赛。经过激烈角逐，开罗大学的两名选手荣获特等奖，一名选手获得一等奖。

5月8日，开罗大学学生卢埃·阿德尔·穆罕默德（左一）在埃及伊斯梅利亚省的苏伊士运河大学举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛上展示才艺。新华社记者隋先凯摄

5月8日，开罗大学学生卢埃·阿德尔·穆罕默德在埃及伊斯梅利亚省的苏伊士运河大学举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛上表演川剧变脸。新华社记者隋先凯摄

开罗大学文学院中文系大四学生卢埃·阿德尔·穆罕默德（中文名刘艾）讲述了学习中文的故事和收获，并表演了川剧变脸，赢得现场阵阵掌声。他在接受新华社记者采访时说：“今天很荣幸能够获得比赛的特等奖，有机会去中国展示自己对中国文化的热爱。”

中国驻埃及大使廖力强表示，希望埃及学生能够通过学习中文更深入地了解中国、认识中国，为中埃共同发展、增进人民福祉作出贡献，也希望中埃两国学生能够通过学习彼此语言，增进相互了解，争当两国人民之间的沟通桥梁和友好使者。

5月8日，参赛者在埃及伊斯梅利亚省的苏伊士运河大学举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛上展示才艺。新华社记者隋先凯摄

苏伊士运河大学校长纳赛尔·曼杜尔说，中国与阿拉伯世界特别是埃及的良好关系，是埃及学生学习中文的强大动力。随着近年来中国经济和科技发展，世界各国学生对学习中文有很大需求。

苏伊士运河大学孔子学院中方院长张廷洪表示，本次比赛从预赛到决赛历时近一个半月，前后共有26名选手参加，是历届“汉语桥”埃及赛区比赛人数最多的一次。

5月8日，参赛者（左二）在埃及伊斯梅利亚省的苏伊士运河大学举办的“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及赛区决赛上展示书法。新华社记者隋先凯摄

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