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黎巴嫩外长批评一些欧美国家阻碍黎遣返叙利亚难民

2023年05月08日21:46 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特5月8日电（记者刘宗亚）黎巴嫩外交部长哈比卜7日批评一些欧美国家阻碍黎遣返叙利亚难民，给黎造成难以承受的沉重负担。

据黎国家通讯社报道，哈比卜在一份声明中说，黎收容大量叙难民带来的巨大财政负担远远超过国际社会提供的援助，对黎构成重大威胁。他说，据世界银行2013年的评估，黎为收容叙难民每年支出约30亿美元，这笔费用现在估计每年高达约60亿美元。

哈比卜指出，一些欧美国家因担心叙难民被遣返后可能会再去其他国家寻求避难，所以一直阻碍黎遣返叙难民的工作。他希望国际社会对黎遣返叙难民的要求作出积极回应。

据黎媒体报道，近几年来，黎陷入经济危机，无力继续收留大量难民，而叙国内局势能够确保难民安全重返家园。叙政府也表示欢迎难民回国。然而一些欧美国家和国际组织以叙国内局势尚未安全和难民回国后人权没有保障等为借口，拒绝帮助黎遣返叙难民。

据联合国统计，目前有超过100万叙利亚难民滞留黎巴嫩。黎方统计显示，滞留该国的叙难民有约150万。

(责编：苏缨翔、常红)

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