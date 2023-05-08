新华社北京5月8日电（记者曹嘉玥、邵艺博）外交部发言人汪文斌8日表示，即将举行的中国－中亚峰会在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。相信在各方共同努力下，此次峰会将擘画中国－中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。

中国－中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将应邀与会。

“这是今年中国首场重大主场外交活动，也是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。”汪文斌在例行记者会上说。

汪文斌表示，峰会期间，习近平主席将发表重要讲话，各国元首将回顾中国－中亚关系发展历程，就中国－中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见，各国元首还将共同签署重要政治文件。“相信在各方共同努力下，此次峰会将擘画中国－中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代。”

应习近平主席邀请，哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫将于5月16日至20日对中国进行国事访问。

汪文斌介绍，习近平主席将分别同四国总统举行会谈。中方正同各方精心准备，确保访问取得圆满成功。

“中国同中亚国家是友好邻邦和全面战略伙伴，双方始终秉持相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢原则发展关系，政治互信不断深化，务实合作提质升级，国际协作走深走实，成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。”汪文斌说，中方愿同中亚国家一道，以上述访问为契机，进一步拓展全方位合作，推动彼此关系再上新台阶，为地区和世界和平稳定、发展繁荣作出贡献。

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