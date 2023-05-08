新华社北京5月8日电（记者曹嘉玥、董雪）外交部发言人汪文斌8日指出，以美国为首的北约应认真反省自身犯下的罪行，彻底摒弃过时的冷战思维，停止挑动地区矛盾，停止制造分裂动荡，真正为促进欧洲和世界的和平稳定与长治久安做点实事。

汪文斌在当日例行记者会上说，1999年5月7日，以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆，造成3名中国记者遇难、20多名中国外交人员受伤。中国人民不会忘记他们为捍卫真相、公平和正义付出的鲜血和生命，也不会忘记以美国为首的北约犯下的这一野蛮罪行。

汪文斌指出，北约一面声称是区域性、防御性组织，一面不断渲染地区紧张局势，制造阵营对抗。冷战后，以美国为首的北约一再点燃冲突的引线，将战火燃向世界，从波黑到科索沃，从伊拉克到阿富汗，从利比亚到叙利亚。据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致数十万人丧生，数千万民众流离失所。近一段时期，北约持续东进亚太、挑动阵营对抗、破坏地区和平稳定，已经引起地区国家高度警惕。

“如今，在中国驻南联盟被炸使馆旧址上矗立着一座纪念碑，上面镌刻着‘缅怀烈士 珍爱和平’。”汪文斌说，以美国为首的北约应认真反省自身犯下的罪行，彻底摒弃过时的冷战思维，停止挑动地区矛盾，停止制造分裂动荡，真正为促进欧洲和世界的和平稳定与长治久安做点实事。

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