新华社北京5月8日电（记者邵艺博、曹嘉玥）外交部发言人汪文斌8日说，欢迎并祝贺叙利亚重返阿盟。作为叙利亚和其他阿拉伯国家真诚的朋友，中方乐见并支持阿拉伯世界实现团结，将继续为此作出不懈努力。

在当日例行记者会上，有记者问：5月7日，阿盟举行特别外长会，会上同意叙利亚重返阿盟。中方也一直积极支持叙利亚重返阿盟，并为此发挥了建设性作用。中方对此有何评论？

“中方欢迎并祝贺叙利亚重返阿盟。”汪文斌说，中方认为，叙利亚重返阿盟，有助于阿拉伯国家加强团结自强，有利于阿拉伯世界加快发展振兴，有利于促进中东地区和平稳定，符合阿拉伯国家长远利益。

他表示，中方始终支持阿拉伯国家团结自强，积极支持叙利亚重返阿盟。中方通过自己的渠道积极做有关各方工作。上个月，中国政府中东问题特使翟隽访问叙利亚，就促进叙问题政治解决、推动叙重返阿盟与叙方深入交换意见。近日，中方派出工作组访问相关阿拉伯国家，同他们就叙重返阿盟问题深入沟通交流。应国务委员兼外交部长秦刚邀请，叙利亚外长梅克达德将于近期访华。

“作为叙利亚和其他阿拉伯国家真诚的朋友，中方乐见并支持阿拉伯世界实现团结，将继续为此作出不懈努力。”汪文斌说。

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